人民网北京3月15日电 （记者罗知之）中国银保监会官网3月15日消息，为深入推进脱贫人口小额信贷工作，近日，中国银保监会、财政部、中国人民银行、国家乡村振兴局联合印发《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确，脱贫人口小额信贷支持对象是建档立卡脱贫户，贷款金额原则上5万元（含）以下，贷款期限3年期（含）以内，实施免担保免抵押，财政资金适当贴息，鼓励以贷款市场报价利率（LPR）放款，现有风险补偿机制保持基本稳定。边缘易致贫户可按照执行。

《通知》指出，脱贫人口小额信贷坚持户借、户用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营，不能用于结婚、建房、理财、购置家庭用品等非生产性支出，也不能以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业或其他组织使用。

《通知》强调，要切实满足脱贫人口信贷需求。银行机构要在符合政策、风险可控的前提下，准确开展评级授信，合理确定贷款额度和期限，努力满足脱贫人口贷款需求。要加强脱贫人口小额信贷续贷和展期管理，合理追加贷款，不断创新信贷服务方式。

《通知》指出，要有效防控信贷风险。完善银行机构信贷管理机制，不过度强调获贷率，切实规范信贷资金发放和使用。稳妥处置逾期贷款，健全风险补偿和分担机制。

《通知》提出，要进一步夯实工作基础。支持在脱贫地区培育发展县域支柱产业和优势特色产业，推进脱贫地区信用体系建设，建立实施脱贫人口小额信贷主责任银行制度，持续开展银行基层机构与基层党组织“双基”联动。

《通知》要求，不断完善脱贫人口小额信贷支持政策。银行保险监管部门要实施差异化监管政策，人民银行要用好再贷款、差异化存款准备金等货币政策工具，财政部门要安排好财政贴息资金，乡村振兴部门特别是县级部门要做好组织协调、政策宣传、产业指导等工作。

《通知》最后强调，要认真抓好工作落实。加强组织领导，加大工作统筹、政策协调和信息共享力度，充分发挥工作合力。认真做好脱贫人口小额信贷统计监测和分析调度工作，建立定期会商和监测通报制度。采取群众喜闻乐见的形式开展脱贫人口小额信贷政策宣传，营造良好舆论氛围。

下一步，中国银保监会将会同有关部门认真抓好《通知》的贯彻落实工作，充分发挥脱贫人口小额信贷作用，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接。

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