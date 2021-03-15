段思齐

原标题：践行数字化转型发展路径 山西省数字产业协会成立

数字生态赋能，让数据真正活起来、跑起来、用起来。11日，山西省数字产业协会成立大会在太原举行，这是山西省聚焦“六新”突破的重要举措，也是山西统一战线发挥统战优势凝心聚力，服务高质量转型发展的重要成果。

数字经济作为一种新的产业形态，不仅自身有着蓬勃的发展生机，又能为实体经济赋能，是高质量转型发展的强劲动力。我国数字经济规模也从“十三五”初期的22.6万亿元，增长到2019年的35.8万亿元，占GDP的比重达36.2%。

与传统工业强调“打通产业链上下游”的“链控制”模式不同，数字经济发展更需要“圈合作”的生态战略思维，其发展离不开聚合各类数据要素、人才要素、数字技术、平台企业的生态圈。山西要实现转型出雏型，必须打造数字生态，提高数字治理能力。

山西省数字产业协会是山西省委统战部继去年10月份成立新的社会阶层人士各专业联谊分会、推动全国首个数据流量生态园落地山西之后，推动成立的第三个服务数字经济发展的平台，至此形成了“3（新阶层联谊分会、协会、园区3个主体）+N（网红直播、互联网医疗、区块链、网约配送等N个产业）” 创新模式，旨在打造集社会生态、业务生态、产业生态“三位一体”的一流数字生态，服务高质量转型发展。

据介绍，山西省数字产业协会将为数字经济发展壮大构建完善的产业生态支撑；将发挥好桥梁纽带作用，畅通企业与企业、企业与市场、企业与政府之间的联系；聚合资源、繁荣业态、深化应用、促进创新，为数字经济发展提供基础性、支撑性、引领性的作用。协会第一批单位会员有51家，其中既有百信、智杰等省内数字产业领军企业，又有满帮、盛趣、巨人等入驻生态园的独角兽企业、上市公司，这些企业群体的互动，势必将产生互补效应、规模效应、带动效应。

(责编：孙红丽、初梓瑞)