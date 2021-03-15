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480节点投产！华为GaussDB(DWS)单一集群规模再创业界新高

2021年03月15日17:20 | 来源：人民网
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为了帮助企业更好地迎接大数据的各种挑战，华为以GaussDB(DWS)数据仓库、MRS大数据等为核心，推出采存算管用数据全生命周期管理解决方案。其中，GaussDB(DWS)是同时支持OLAP数据分析、时序流引擎的企业级数仓，具备极速性能、高可靠、高扩展特性，为金融、政府、运营商、大企业、互联网等行业提供强大的商业决策支持。

2021年1月，华为携手中国工商银行，成功实施GaussDB(DWS)数据仓库新一轮扩容，扩容后单集群规模达到480台物理服务器，算力提升至50000+Cores，装机容量达10PB。在480台规模下，集群进行全并行数据查询交换时，集群内可达数十亿的并行连接，已远超TCP物理连接端口号和socket文件句柄上限。GaussDB(DWS)通过自研Multi-Streams多流通信技术，该技术基于逻辑连接机制，将连接数提升5个数量级，突破物理连接天花板。同时避免了TCP连接的三次握手的机制，单数据节点建连性能达到100万次/s，较物理连接提升20倍。并且，该技术基于全异步无阻塞代理通信架构，支持跨逻辑连接的数据合并，将网络吞吐能力提升3倍，有效支撑大规模集群下的高效稳定运行。

(责编：崔元苑、吕骞)

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