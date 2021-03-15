春节过后，市场消费加速回暖，空调开门红在广袤的下沉市场打响。

苏宁易购零售云数据显示，2月20日到3月5日，全国8000多家零售云门店空调销售同比增长245%。其中，美的空调2天内销售金额突破12亿元，格力、海尔等品牌单天销售过亿元。

广东、河南、山东、四川、湖南等多个省份县镇累计销售金额也超过1亿元。

零售云门店多地开业

同时，品牌健康系列空调热销体现出了县镇消费者对于空调升级的需求迫切。具有“升级”表现的健康空调，不仅能满足在使用年限内更换新机的朴实需求，也能让县域用户更好地传递其更好的生活品味。

在此前的2021空调白皮书发布会上，苏宁易购就宣布，将在今年投放200亿补贴用于降低居民健康家电消费门槛，进一步提高下沉市场用户的生活消费水平。

在刚刚过去的2020年，零售云渠道空调销售突破550万套，门店店均C2M产品SKU超750个，合作品牌达到54家。

便捷的购买渠道、具性价比的价格、节能健康的产品、优质的售后服务，这几个词正是零售云空调销售在县镇市场获得开门红的重要因素。

(责编：崔元苑、吕骞)