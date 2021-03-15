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中国移动搭建权益超市 提供优质5G数智生活新体验

2021年03月15日17:49 | 来源：中国网
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原标题：中国移动搭建权益超市 提供优质5G数智生活新体验

　　网络约车、在线外卖、手机支付等数字化应用场景，早已像柴米油盐一样融入老百姓的日常生活。而随着5G网络的广泛应用，信息化、智能化融合场景持续升级，助力了传统行业转型。

　　5G使高清晰、高精度、高动态的视频直播变得可能，4K高清视频、VR技术运用，让观众可以获得360度“沉浸式”视听感受。人们有理由对2022年北京冬奥会直播抱有特别期待。受2020年初疫情影响，高清直播互动教育大显身手，学生在家进行直播网课，达到了很好的效果。

　　5G给玩家带来全新的云游戏体验。基于5G高可靠、低时延、高带宽特点，玩家直接在“云端”就可玩极具震撼力的大型高端游戏，“云端”直接赋能终端，激发该产业的更大活力。

　　5G通信将打破信息传输的带宽限制，数字技术的驱动引领效应将更加明显，数字经济将不断开辟新赛道。

　　这些全新的生活场景，是需要产业上下通力合作共同营造的。作为5G运营商第一梯队的佼佼者，中国移动打破传统的业务思维，重铸互联网生态格局，以开放的姿态引领商业模式的新变革。在提供优质服务与实惠价格的同时，推出了聚合互联网优质资源的权益超市，以多维的服务角度满足用户的切实需求。

　　权益超市是中国移动面向经济社会加速数字化转型新时代，携手广大合作伙伴共同打造的数字消费的生态平台，为广大客户提供的数字生活“一站式”消费中心。面向广大客户，权益超市汇聚提供了精致的权益产品、精彩的消费体验、精准的服务场景、精益求精的服务品质、精打细算的让利优惠；面向合作伙伴，权益超市坚持生态中立，持续扩大用户市场、品牌价值、数字技术等资源能力的开放和共享，让每一个合作伙伴都能够无壁垒进入、自由选择、公平交易、获得新增长。

　　权益超市的推出，帮助用户解决了互联网信息碎片化的痛点，不必再各处购买会员、续费操作，也可以随时了解相应的会员权益和优惠福利，像逛超市一样购买权益商品。随着业务的不断发展，权益超市也将实现数字化线上零售平台，全方位覆盖用户的生活场景，享受更加便捷的数字消费体验。

(责编：赵超、吕骞)

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