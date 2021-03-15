沙尘暴应急科普宣传片。国家林业和草原局提供

人民网北京3月15日电 （记者余璐）“此次沙尘暴因何而来？”“为何影响范围这么大？”“沙尘暴天气是否会常态化？”

3月14日至今晨，北方多地遭受近十年来最强一次沙尘天气过程。记者从多个部门了解到，沙尘起源蒙古国，影响我国13省市区，可视沙尘区面积达46.6万平方公里。17日至18日区域沙尘过程或逐渐沉降清除。

成因：沙尘起源蒙古国 影响我国13省市区

3月14日至3月15日部分地区沙尘天气影响范围图。国家林草局供图

记者从国家林业和草原局了解到，根据国家林业和草原局荒漠化监测中心卫星影像和地面监测信息综合评估，本次沙尘天气主要起源于蒙古国，于14日傍晚，在蒙古国与内蒙古中西部交界处入境，内蒙古巴彦淖尔、二连浩特、包头等地相继发生沙尘暴，能见度低于1000米，PM10指数超过500微克/立方米，西北风6—8级，空气质量等级均为严重污染。

15日凌晨，沙尘开始影响京津冀地区，北京受上游沙尘传输叠加大风扬沙作用影响，PM10浓度明显上升，PM10指数达到了2153微克/立方米，空气质量为严重污染。目前，沙尘还在继续向东南移动，将陆续影响吉林、黑龙江、河南、山东等地。

国家林业和草原局相关负责人表示，这是今春我国北方地区首次发生大范围沙尘暴天气，也是京津冀地区首次遭受严重沙尘影响。本次沙尘天气主要影响新疆、青海、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江13省（自治区、直辖市）的361个县（市、区、旗），人口约1.2亿人，受影响土地面积约172万平方公里，其中耕地约1251万公顷，林地约1649万公顷，草地约6934万公顷。

影响：可视沙尘区面积46.6万平方公里

“据气象卫星估算，本次沙尘暴可视的沙尘区面积约为46.6万平方公里，这也是近十年以来影响我国最强的一次沙尘天气过程。目前这次过程，影响范围非常大，包括西北、华北地区。从强度来看，目前已经达到强沙尘暴天气过程级别。” 中国气象局环境气象中心主任张碧辉说。

为何影响范围这么大？记者从中国气象局今天召开的通气会上了解到，一方面，近期蒙古国以及我国西北地区气温偏高，大部分地区降水少，地表条件非常有利于沙尘天气发生；另一方面，受蒙古国强气旋影响，我国新疆北部、甘肃中西部、内蒙古大部以及华北地区，先后出现6-8级阵风天气。以上两点为沙尘天气的发生提供了较好的热力和动力条件。

3月15日14时至16日14时，全国沙尘天气预报图。中国气象局供图

沙尘暴天气是否会常态化？张碧辉解释，本轮沙尘暴虽然强度较大，但从成因来看，是由于前期北方地区升温、降水偏少，加上高强度的蒙古气旋“配合”才得以达成，而这种情况较为罕见，不太容易成为常态，公众对此不必过分担心。

沙尘暴天气如何防御和应对？张碧辉对本网记者表示，沙尘暴天气导致能见度低，对交通有影响，因此建议公众尽量的避免室外的活动。如需室外活动一方面要注意做好健康防护，公众外出时请佩戴口罩、纱巾等防尘用品，外出归来应清洗面部和鼻腔。另一方面，要注意沙尘天气伴随的大风天气可能带来的高空坠物影响，做好室外搭建物和广告牌加固、户外高空作业时注意安全防护等。同时，北风强劲，天干物燥，注意防风防火。

转好：17至18日区域沙尘过程或逐渐沉降清除

中央气象台已发布沙尘暴黄色预警。受冷空气影响，16日，河北南部、山东、江苏、安徽、甘肃西部、内蒙古西部等地受高空沙尘输送影响，仍将有扬沙或浮尘天气。

记者从生态环境部了解到，受此次沙尘暴影响，区域空气质量整体表现为以PM10为首要污染物的污染特征，预计空气质量以轻至中度污染为主，部分城市因沙尘滞留可达重度污染。

以北京为例，截至3月15日9时，北京市PM10小时浓度从8时的1370微克/立方米跃升到9时的6450微克/立方米。16日北京市预计空气质量为轻至中度污染，部分时段仍可能达到重度污染水平。

16日，随着沙尘逐步南下，沙尘暴天气影响范围可能波及华中及长三角中北部地区，同时华北地区转为高压后部偏南风主导，有沙尘过程残留及回流风险。17至18日，受东北向冷空气及下游降水过程影响，区域沙尘过程或逐渐沉降清除。

(责编：崔元苑、高雷)