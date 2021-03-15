新华社北京3月15日电（记者黄垚、于文静）农业农村部副部长刘焕鑫15日表示，将提升创业就业技能培训的针对性和精准性，重点培育有资金积累、技术专长、市场信息和经营头脑的返乡入乡人员，今年要培育农村创业创新带头人20万以上。

在15日召开的全国推动返乡入乡人员创业就业工作视频会上，刘焕鑫介绍说，由于疫情影响、部分城市就业容量下降、随着乡村产业发展“家门口”就业机会增多等原因，去年底，农民工总量和外出农民工首次出现双项负增长。

“在全面推进乡村振兴背景下，返乡入乡创业就业面临着巨大机会。”刘焕鑫说，目前，我国32%的农产品没有加工、33%的乡镇没有商品市场，返乡入乡人员可以围绕生产、加工、流通、销售、服务于一体的全产业链创业就业。同时，可立足特色产业、绿水青山等资源，借势电商、网络直播发展新产业新业态。

刘焕鑫表示，人是创业就业的核心要素。要推动返乡入乡农民工、大学生、退役军人和农村妇女等“四支队伍”创业就业，培育一批扎根乡村、创办乡产、带动乡亲的创业就业主体。

“一方面要提升创业就业技能培训的针对性和精准性，重点培育有资金积累、技术专长、市场信息和经营头脑的返乡入乡人员，增强联农带农效果，今年要培育农村创业创新带头人20万以上。”他说，另一方面还要以专家学者、企业家和农村创业创新带头人为重点，建立农村创业创新导师队伍，探索“平台+导师+创客”服务模式，提供“一带一”“一带多”“师带徒”指导。

刘焕鑫表示，下一步将通过强产业、育主体、固脱贫、搭平台、优服务、落政策等措施，积极扩大创业就业规模，不断提高创业就业质量，努力实现“十四五”返乡入乡创业就业开好局、起好步，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化贡献力量。

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