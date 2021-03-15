新华社北京3月15日电（记者周圆）“为解决民航退票速度慢的问题，规定要求航空公司和航空销售代理人在7个工作日内办理完成退款手续。在投诉处理方面，规定明确所有被投诉企业必须在10个工作日内处理完毕。”民航局运输司司长于彪15日解读《公共航空运输旅客服务管理规定》时说。

《公共航空运输旅客服务管理规定》日前正式颁布，将于今年9月1日正式实施。在当天召开的民航局例行新闻发布会上，于彪认为，此次出台的规定对原有规章进行了全面的较大修改，本次修订的重点是聚焦消费者权益保护，对客票销售、退改签、超售等易于产生纠纷的关键环节提出了明确要求，更好地保护旅客的知情权、选择权和索赔权。

在适用范围方面，本次修订增加了机场管理机构、航空销售网络平台经营者、航空信息企业等与旅客服务有关的市场主体，并将外国航空公司、港澳台航空公司在我国境内的经营行为也纳入规制范畴，填补了立法空白。

简政放权方面，本次修订将以往对企业服务规定过细、管得过死的条款进行了较大幅度的删减和调整。以行李运输为例，本次修订删除了关于行李尺寸、重量、免费行李额等“一刀切”的规定，航空公司可自行制定相关标准并对外公布，为旅客提供多元化、差异化的航空服务产品。

于彪表示，下一步民航局将统筹制定、修订规章的相关配套文件，进一步完善民航服务质量管理体系，提升民航服务水平。

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