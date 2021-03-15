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人民网>>经济·科技>>2021年财经专题>>履行社会责任 彰显企业担当

在创新发展中强化社会责任

任贤良
2021年03月15日10:26 | 来源：人民网
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中国互联网经济拥有最大市场、最丰富业态，互联网平台企业在贯彻新发展理念、推动高质量发展过程中肩负重大使命，要弘扬企业家精神、发挥生力军作用，履行社会责任、彰显企业担当，为促进经济社会发展作出积极贡献。

提高政治站位，强化履职之责。平台企业履行社会责任，既是成熟企业的重要标志，也是法律规定的义务。2021年1月1日正式实施的《民法典》是一部固根本、稳预期、利长远的基础性法律。《民法典》在总编、合同、人格权等三编9项5款中明确了诚信原则、信用评价、信用声誉、信用信息等相关内容并做出了明确规定。我国《公司法》第5条明确规定:“公司从事经营活动, 必须遵守法律、行政法规, 遵守社会公德、商业道德, 诚实守信, 接受政府和社会公众的监督, 承担社会责任。”在统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展中，平台企业务必提高政治站位，深化对履行社会责任重要性的认识；要充分认清，这些年来平台企业能够发展起来，得益于党的改革开放政策；要牢固树立以人民为中心的发展思想，对“国之大者”了然于胸，多打大算盘、算大账，知责于心、担责于身、履责于行；要始终把保护消费者利益扛在肩上，在推进自身创新发展的同时，更好地履行社会责任。

坚持合规经营，强化律已之责。当前，以互联网为代表的网络信息技术日益成为创新驱动发展的先导力量，推动社会生产力发生了新的飞跃。一些新型企业不断发展，对经济发展和保障民生发挥了积极作用。平台企业要强化合规经营意识和“头部”带动作用，坚持把守法诚信作为企业立身之本，提高法律意识、涵养契约精神，强化守约观念，做诚实守信的表率，推动经营发展行稳致远。要健全内控机制，规范经营行为，使“讲信用”“守信誉”成为企业文化的“基石”；要加强产品管理，规范交易行为，使平台企业、服务提供者、广大消费者都成为诚信建设的贡献者，不上“黑名单；要推进行业自律，规范信用行为，以制定实施企业社会责任、炒信失信认定等标准为牵引，在规范中发展、在发展中规范，始终把维护消费者合法权益举过头顶、落到行动。

推进技术向善，强化为民之责。随着5G、大数据、人工智能等一系列技术的不断突破，科技从没有像今天这样深刻影响着人们的生产生活，成为增强人民幸福感和获得感的重要力量。同时，随着互联网企业对数据的解析和掌控能力不断增强，“信任”也将越来越贵，解决利用算法进行流量劫持、“大数据杀熟”、等问题，引导科技向善成为全社会的期待。平台企业要从供给侧改革入手，加强技术、规则的升级应用，打造面向消费者的可信生态，如：建立智能信用评分模型，使消费者掌握不同主体的信用状况；运用智能化手段，自动对网络诈骗行为进行识别预警；利用区块链技术进行身份识别验证，构建产品信息的追溯系统；利用大数据算法筛选、剔除虚假评论、虚假交易，等等，通过技术向善措施服务广大消费者。

筑牢防范盾牌，强化安全之责。进入移动互联网时代，电商、社交、资讯、餐饮、打车、教育、医疗等领域都涌现出大量的应用程序（App），平台企业掌控大量数据和市场份额，对数据安全负有特殊责任，务必从战略高度筑牢安全防范之盾。一方面要严格贯彻落实《网络安全法》《电子商务法》相关规定，建立健全用户信息保护制度措施，在数据采集、储存、管理和使用环节，加强对用户个人信息、隐私和商业秘密的保护，严禁泄露、篡改、毁损、出售或非法向他人提供。另一方面要在主管部门组织指导下，加强数据确权认证，制定数据共享技术规范，反对数据垄断，引导数据要素合法有序流动和数据产业发展，确保数据资源合理开发利用。广大网络消费者要强化自我防范意识，加强个人信息保护，提防各类消费陷阱，及时维护正当权益。

草本蔓发，春山可望。“十四五”大幕已经拉开，中网联愿与互联网平台企业及社会各界一道，以“3·15” 保护消费者权益日为契机，宣传网络诚信、推进行业自律，大力加强平台经济领域信用建设，为推动高质量发展作出积极贡献，以实际行动庆祝建党100周年。

（作者为中国网络社会组织联合会会长）

(责编：王震、章斐然)

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