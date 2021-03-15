直播带货、网上下单、门店到家、社区团购……受新冠肺炎疫情影响，线下消费受阻，网上新型消费迅速补位，成为消费市场上一抹亮色。互联网给消费生活和经济发展带来了新变革，线上购物成为常态。但和传统购物模式相比，网络购物具有虚拟化特点，网络消费存在的欺诈现象和侵权行为不在少数。

中国消费者协会对此曾表示，网络购物越来越成为消协组织遇到的普遍性投诉，质量缺陷、实物与宣传不符、7日无理由退货执行难等问题仍然普遍存在。网购市场还有诸多痛点亟待解决。为解决这些痛点、提升消费者的网购体验，近年来，监管部门、电商平台和互联网企业一直在行动。

互联网时代的线上经济，加强信息透明化建设始终是一个基本的市场准则。消费权益得不到保障，消费体验差是大众购物时最容易碰到的问题。而引入一套针对商家的评价体系，不仅可以作为大众购物时的参考，也能降低大众与商家之间的信息不对等。例如，今年3.15消费者权益保护日期间，百度联合深圳消费者委员会，将消费指数接入爱企查、送检平台商品、制定品质商家权益、品质消费直播，就有助于提升企业信息透明化程度，并且带动社会共同监督。

加强对不法和虚假互联网广告的打击，才能营造出一个风清气正、诚实信用的互联网商业环境。近年来，国家市场监管总局进一步加大对违法互联网广告的惩治力度，不少企业也主动加入打击不法和虚假广告的行列。2016年8月，百度对外发布了《百度推广准入准则》，详细列举了十类内容严格禁止推广，并利用技术优势建立“AI机器审核+人工复检+人工巡检”商业风控体系，确保广告和产品合规保质。2020年全年，百度共拒绝违规医疗广告2.842亿条，全年拒绝不合规广告24.242亿条。

互联网行业商业主体多、业态丰富，监管形势愈发需要与时俱进，另一方面，用户参与监督的愿望也越来越强烈。这种情况下，应积极鼓励和加强用户参与监督，实现监管部门、经营主体、消费者之间信息互通、监管互动。2020年10月，百度成立“度察察自律委员会”，号召并激励百度用户参与内容监督举报，凝聚社会力量共同打击网络有害信息。目前，“度察察自律委员会” 已经与100余个品牌方共同开展商户商标资质核验，拒绝虚假资质账户千余个。今年，百度“度察察计划”还将继续与品牌方保持长期合作，携手共建清洁高效网络消费环境。

互联网经济是新经济，新经济理应也是好经济。关键就是要压实互联网平台责任，切实保障网民权益，畅通维权救济渠道，使相关企业对网民不能欺、不敢欺。从2013年起，百度就推出“网民权益保障计划”，旨在保障网民使用搜索引擎时信息真实性、交易公平性的权益。七年来，网民权益保障计划多次升级，逐年加大力度，保障繁为覆盖3C维修、旅游、机票、家政、服务等全领域。今年3月，百度再次针对旅游行业进行保障计划升级：当网民搜索旅游相关信息时，搜索结果页面会有个性提示，提醒广大网民注意留存证据，遇到问题可以第一时间找百度保障进行申诉。

智能经济将重塑移动互联网。在做好民众权益保障方面，不仅需要监管部门和电商平台的努力，也需要更多企业参与其中。

（来源：百度公司）

(责编：王震、章斐然)