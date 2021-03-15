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“履行社会责任 彰显企业担当——互联网平台企业在行动”主题活动上线

2021年03月15日13:11 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 为进一步贯彻落实《电子商务法》，强化企业社会责任，加强互联网行业自律，促进平台经济健康发展，由中国网络社会组织联合会、人民网共同开展的“履行社会责任 彰显企业担当——互联网平台企业在行动”主题活动于3月15日上线。

本次主题活动以“3·15”国际消费者权益日为契机，宣传诚信经营理念，倡导企业履行社会责任，营造诚实守信氛围。活动将邀请网络社会组织负责同志、专家学者、平台经济领域信用建设合作机制成员单位及相关媒体，就互联网平台企业社会责任、网络诚信、保护消费者合法权益等话题共同交流发声。

据悉，活动将为分两个阶段，在“3·15”和“6·18”期间分别以“保护消费者合法权益”“诚信营商”为主题，以视频、图文报道等形式展示互联网平台企业社会责任建设成果，宣传带动互联网平台企业加强行业自律，履行社会责任，共同推进网络诚信建设。活动期间，人民网将通过视频专访、图文报道、H5全媒体形式，对此次活动进行专题报道。

(责编：王震、吕骞)

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