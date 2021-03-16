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前2月主要经济指标呈现大幅增长

2021中国经济开局怎么看（权威发布）

本报记者  陆娅楠
2021年03月16日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：汪哲平

　　核心阅读

　　今年1—2月，我国主要经济指标同比呈现大幅增长。从去年和今年两年平均同比增速来看，经济总体上处于恢复进程中，保持了去年以来持续稳定恢复的态势。

　　不管从经济恢复态势来看，还是从要素支撑、政策支撑来看，2021年中国经济有基础、有条件保持持续恢复的状态。

　　

　　规模以上工业增加值同比增长35.1%，服务业生产指数同比增长31.1%，固定资产投资同比增长35.0%……3月15日，国家统计局公布的最新数据显示，今年1—2月主要经济指标呈现大幅增长。

　　如何准确解读今年开局经济数据？在国新办举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人刘爱华进行了解读。

　　经济总体上处于恢复进程中，保持就业总体稳定具备有利条件

　　从发布的主要指标增速来看，今年1—2月同比指标确实呈现了大幅增长。为了更客观准确地把脉经济运行，国家统计局特意将今年1—2月的数据与2020年同期、2019年同期分别对比，并引入了新的指标“两年平均增速”，即以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算的增速。

　　“从统计上看，上年同期基数跌落的影响比较大。”发言人说，去年年初，受新冠肺炎疫情的冲击，主要指标同比增速都出现大幅度下降。“由于去年基数的大幅度下降，而显著抬高了今年1—2月的同比增速。我们通过计算两年平均增速试图剔除低基数的影响。”

　　发言人以工业生产为例，今年1—2月规模以上工业增加值同比增速是35.1%，剔除低基数影响测算，规模以上工业增加值去年和今年两年平均同比增速只有8.1%。“用同样办法，两年平均增速算下来，服务业生产指数两年平均增长6.8%，固定资产投资增长1.7%，社会消费品零售总额增长3.2%，从这些数据综合来判断，经济总体上处于恢复进程中。”

　　1—2月经济指标中，就业数据也引人注目。1—2月，全国城镇新增就业148万人。今年的《政府工作报告》指出，城镇新增就业1100万人以上。从开局情况看，实现年度就业目标有条件吗？

　　“保持就业总体稳定，我们也有非常多的有利条件。”发言人说。

　　经济持续稳定恢复将带动就业需求扩大，有利于就业形势的稳定。

　　稳就业政策持续发力，服务业恢复性发展，都将缓解就业压力。“2021年，随着疫情防控效果的持续显现，服务业将呈现恢复性发展，在这种趋势下，服务业将更好地发挥就业的蓄水池作用。”发言人说。

　　消费潜力尚未完全释放，消费市场稳定复苏态势有望延续

　　尽管今年1—2月经济运行延续了去年以来的稳定恢复态势，经济循环日益畅通，市场预期不断改善。但是当前国际形势仍然复杂严峻，国内经济恢复的基础尚不牢固。

　　受同期基数较低影响，今年1—2月，消费市场同比增速较高，社会消费品零售总额同比增长33.8%，扣除价格因素，实际增长34.3%。与2019年1—2月相比，社会消费品零售总额增长6.4%，两年平均增速为3.2%，仍然处于恢复性增长的过程中。

　　“今年年初，局部地区发生聚集性疫情，部分消费领域短期影响明显。”国家统计局贸易外经司统计师张敏分析。

　　刘爱华也认为，餐饮消费尚未恢复到疫情前的水平。“餐饮消费还是受到局部地区的聚集性和散发性疫情影响，消费潜力尚未完全释放。”

　　不过，从今年开局数据看，消费领域也有不少亮点。

　　升级类商品消费增速较高，部分境外消费回流。1—2月，限额以上单位化妆品类、金银珠宝类和日用品类商品零售额同比增速均超过30%。从两年平均增速看，限额以上单位化妆品类和金银珠宝类商品零售额增速分别为9.9%和8.2%，包括钟表、箱包等在内的日用类商品零售额增速为12.1%。在升级类商品中，体育娱乐用品类、通讯器材类两年平均增速均为18%以上，保持较高增速。

　　网上零售保持较快增长，实体店铺呈现恢复性增长。今年1—2月实物商品网上零售额两年平均增长16%，限额以上零售业实体店商品零售额增长4.1%。在网上零售保持较快增长的同时，实体店铺在疫情得到有效防控的背景下逐渐恢复性增长。

　　“下阶段，在加快形成强大国内市场和加快构建新发展格局的大背景下，随着促进消费政策持续显效，消费市场稳定复苏态势有望延续。”张敏说。

　　制造业投资恢复还需一些时间，但中国经济有基础、有条件保持持续恢复状态

　　今年1—2月，固定资产投资（不含农户）两年平均同比增长1.7%，其中，高技术产业投资同比增长50.1%，两年平均增长11.0%；社会领域投资同比增长48.0%，两年平均增长8.8%，均增长较快。

　　但是，制造业投资两年平均下降3.4%，恢复势头比较缓慢。“制造业投资受到多种因素影响，包括企业投资能力和投资信心的恢复。尽管疫情得到有效控制，但是疫情防控的压力还存在，外部的环境还比较复杂严峻，所以制造业投资恢复可能还需要一些时间。”发言人说。

　　国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，这几年，最终消费对经济增长的贡献在持续提升。要以最终消费需求的扩大、释放和升级为主要方向，用消费的升级和扩大来带动投资和产业结构调整，带动构建更加完善的内需体系，进而形成支撑高质量发展的新动力。

　　中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩也认为，在新发展格局下，供给侧与需求侧之间不是相互独立的，应形成一个互相引领带动、螺旋式上升的供求关系，并在更高水平达成动态平衡，形成强大的国内市场。这种螺旋式上升的过程就蕴含着制造业的投资机遇。

　　发言人分析，从各个指标的表现来看，尽管还存在行业间、领域间不平衡的现象，但是主要指标都处于恢复性的增长进程中，经济运行保持了去年以来持续稳定恢复的态势。“不管从经济恢复态势来看，还是从要素支撑、政策支撑来看，应该说2021年中国经济保持持续恢复的状态，是有基础、有条件的。”


　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 11 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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