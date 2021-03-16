人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

去年市场监管部门为消费者挽回经济损失超四十四亿元

提高维权效率 让消费者更放心

本报记者  林丽鹂
2021年03月16日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2020年，全国市场监管部门通过全国12315平台、电话、传真、窗口等渠道共受理消费者投诉举报咨询2130.32万件，为消费者挽回经济损失44.03亿元。

　　数据显示，2020年全国市场监管部门受理消费者投诉举报的效率进一步提高。原工商、质检、食品药品、物价、知识产权等投诉举报热线统一整合到全国12315平台后，实现了全业务、全系统诉求集中汇集。依托12315平台，全国市场监管部门共处理投诉举报咨询1726.29万件，投诉举报处理时长缩短5.35天。整合后新增的产品质量、食品安全、价格、药品等业务，占投诉举报总量的33.51%。

　　中国贸促会研究院副院长、中国消费者协会专家委员会专家赵萍认为，整合后的全国12315平台实现了“一号对外”，为消费者维护自身合法权益提供了更多便利，这样消费者才能够更加放心大胆地去消费，有助于扩大内需。

　　2020年，全国市场监管部门全力助力新冠肺炎疫情防控，维护市场秩序稳定。疫情发生以来，相关投诉举报主要集中在口罩、蔬菜等方面，全国市场监管部门迅速开展专项行动，共查核71.81万件疫情相关投诉举报，为消费者挽回经济损失9159.20万元。下半年以来，随着打击价格违法、假冒伪劣、野生动物非法交易各项措施力度加大，公众投诉举报数量逐步减少。

　　2020年，在中国经济运行稳步复苏、网上零售持续较快增长的背景下，网购诉求快速增长、热点频出。全国12315平台共受理网购投诉举报203.32万件，占平台投诉举报受理总量的28.04%，立案18.41万件，全国市场监管部门为消费者挽回经济损失3.04亿元。

　　其中，在直播带货领域消费者投诉增速较快。2020年，全国12315平台共受理“直播”投诉举报2.55万件，“直播带货”诉求占比近八成，同比增长357.74%，为消费者挽回经济损失835.53万元。

　　当前，直播带货已成为众多电商升级的新突破口，关于“直播”的投诉举报也相应迅速增长，出现产品质量疏于把关、使用“极限词”等引导消费者冲动消费、售后退换货难以保障等问题。

　　中国人民大学法学院教授刘俊海认为，规范直播带货，特别要提升直播平台、主播的责任意识，充分尊重消费者的知情权、公平交易权、索赔权等权利。当平台和主播不能自律时，监管部门要勇出重拳。广大消费者也要看好自己的钱袋子，小心部分主播“杀熟”。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 11 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局出台《网络交易监督管理办法》 明确网络交易经营者定位
　　人民网北京3月15日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，市场监管总局于15日制定出台《网络交易监督管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》明确了网络交易监管坚持鼓励创新、包容审慎、严守底线、线上线下一体化监管原则，提出推动完善多元参与、有效协同、规范有序的网络交易市场治理体系，对网络经营主体登记、新业态监管、平台经营者主体责任、消费者权益保护、个人信息保护等重点问题作出了明确规定。…
近十年来最强沙尘暴引关注 多部门谈起因回应未来天气
　　沙尘暴应急科普宣传片。国家林业和草原局提供 人民网北京3月15日电 （记者余璐）“此次沙尘暴因何而来？”“为何影响范围这么大？”“沙尘暴天气是否会常态化？” 3月14日至今晨，北方多地遭受近十年来最强一次沙尘天气过程。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部