本报北京3月15日电 （记者张璁）最高人民检察院15日发布8件“3·15”食品药品安全消费者权益保护检察公益诉讼典型案例，其中包括督促整治直播和短视频平台食品交易违法违规行为行政公益诉讼等案例。

本次发布的典型案例紧盯食品生产、销售新业态中的新问题，其中，北京铁路运输检察院针对“网红代言”“直播带货”涉及的食品安全问题，发送检察建议督促行政机关依法履行监管职责，并推动出台行政监管指导意见，协助构建销售新业态行业自律机制，促进行业健康发展。

据介绍，这批典型案例倡导充分发挥检察建议作用，坚持将诉前维护公益目的作为最佳司法状态。在本次发布的4件行政公益诉讼典型案例中，其中3件为诉前程序案例。对民生热点问题，典型案例突出检察机关抓点带面，推动系统整治行业共性问题，并与消费者权益保护组织积极协作配合，形成保护消费者权益合力。

记者从最高检第八检察厅了解到，在最高检、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局联合开展的落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动期间，各级检察机关共立案食品药品领域公益诉讼案件3.5万余件，办理诉前程序案件3万余件，提起诉讼1600余件，取得了显著成效。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 11 版）

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