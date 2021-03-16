人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“3·15”国际消费者权益日主题活动举办

2021年03月16日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月15日电  （记者齐志明）3月15日，由中国消费者协会主办、人民网承办的2021年“3·15”国际消费者权益日主题活动在人民日报社新媒体大厦举行。活动围绕中消协确定的2021年消费维权年主题“守护安全 畅通消费”展开。

　　当天，活动发布了2021年中消协年主题调查报告，揭示了消费领域存在的消费安全痛点、堵点；从粮食安全、个人财产安全、个人人身安全、个人信息安全4个方面，梳理出餐饮浪费、预付费商家跑路、虚假宣传和个人信息泄露等2020年度消费安全四大热点问题，并展示了政府部门、消协组织、行业组织和企业在推进问题解决方面的行动和计划；发布了2019年—2020年全国消费维权十大典型司法案例，公布了“2020消费维权年度人物”。

　　在活动现场，人民网还公布了“3·15在行动2021计划”，介绍了“人民网+”客户端“一键维权”功能。活动得到国际消费者联会的支持。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 11 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局出台《网络交易监督管理办法》 明确网络交易经营者定位
　　人民网北京3月15日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，市场监管总局于15日制定出台《网络交易监督管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》明确了网络交易监管坚持鼓励创新、包容审慎、严守底线、线上线下一体化监管原则，提出推动完善多元参与、有效协同、规范有序的网络交易市场治理体系，对网络经营主体登记、新业态监管、平台经营者主体责任、消费者权益保护、个人信息保护等重点问题作出了明确规定。…
近十年来最强沙尘暴引关注 多部门谈起因回应未来天气
　　沙尘暴应急科普宣传片。国家林业和草原局提供 人民网北京3月15日电 （记者余璐）“此次沙尘暴因何而来？”“为何影响范围这么大？”“沙尘暴天气是否会常态化？” 3月14日至今晨，北方多地遭受近十年来最强一次沙尘天气过程。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部