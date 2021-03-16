“3·15”国际消费者权益日主题活动举办
2021年03月16日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月15日电 （记者齐志明）3月15日，由中国消费者协会主办、人民网承办的2021年“3·15”国际消费者权益日主题活动在人民日报社新媒体大厦举行。活动围绕中消协确定的2021年消费维权年主题“守护安全 畅通消费”展开。
当天，活动发布了2021年中消协年主题调查报告，揭示了消费领域存在的消费安全痛点、堵点；从粮食安全、个人财产安全、个人人身安全、个人信息安全4个方面，梳理出餐饮浪费、预付费商家跑路、虚假宣传和个人信息泄露等2020年度消费安全四大热点问题，并展示了政府部门、消协组织、行业组织和企业在推进问题解决方面的行动和计划；发布了2019年—2020年全国消费维权十大典型司法案例，公布了“2020消费维权年度人物”。
在活动现场，人民网还公布了“3·15在行动2021计划”，介绍了“人民网+”客户端“一键维权”功能。活动得到国际消费者联会的支持。
《 人民日报 》（ 2021年03月16日 11 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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