本报记者 周小苑

近日，交通银行湖北省分行加大投资力度，为孝感北、十巫高速、武汉城市圈环线高速公路大随至汉十段等湖北多个交通项目提供9.68亿元资金支持，助力推进湖北综合交通运输体系建设。今年以来，交行湖北省分行已累计投放17亿元贷款支持公共基础设施建设。

据悉，2020年交行湖北省分行探索金融高质量发展，持续加大对小微企业、先进制造业、战略性新兴产业以及民生等重点领域的金融支持力度。全年通过信贷支持、直接融资等方式累计向湖北经济建设和社会发展投入资金超939亿元。

紧急贷款解危纾困

新冠肺炎疫情防控期间，为保障武汉居民能吃上放心肉、实惠肉，交行湖北省分行全力配合武汉市政府推出政府储备肉特价包计划，第一时间成立专项工作小组，一天内完成新增授信额度2.26亿元，并于2020年3月7日完成投放，全程绿色通道畅通无阻。

不仅如此，疫情防控期间，交行湖北省分行积极投身抗疫一线，采用授信支持和定向捐赠相结合的方式，保障民生和市场稳定，为抗疫企业提供充足的金融保障。

医药流通企业九州通医药集团股份有限公司在接到相关任务委派后，迅速承担起武汉地区医药物资的采购、调配、物流运输工作。“交行的审批速度快，对我们帮助非常大。”九州通集团副总经理王启兵说，“疫情发生后，交行第一时间找到我们，为公司增加授信额度逾10亿元，缓解了防疫物资采购资金紧张的问题。”

交行湖北省分行行长单增建表示：“疫情发生以来，分行累计为92户疫情防控企业发放战疫贷款58亿元，成为湖北抗疫企业的坚强后盾。”

创新模式服务小微

针对科技型企业特点，交行湖北省分行推出支持小微企业抗击疫情复工复产专项产品——“4321风险分担贷款”。以“4321”模式开展授信，指的是倘若企业无力偿还到期贷款，政府性融资担保公司、再担保机构、银行、政府按4∶3∶2∶1比例承担风险责任，这种风险担保模式能够有效地为小微企业增信担保，额度充足、利率优惠、专人审批，缓解了融资难问题，有效地降低了融资门槛。

“小微企业业务具有单笔金额小、客户群分散等特点，无抵押物、融资成本高是其融资难的原因之一，所以更需要稳定高效的金融支持。”交行湖北省分行普惠部总经理杨唐平表示。

不仅如此，继2020年5月中标湖北省商务厅“楚贸贷”项目承办银行以来，交行湖北省分行通过引入政府专项风险分担资金持续为全省外贸型小微企业融资增信，进一步将“楚贸贷”业务与“单一窗口”服务相结合，更快捷、更精准地缓解中小微外贸企业融资难、融资贵的问题。

截至2020年末，交行湖北省分行累计为多家中小微外贸企业投放专项信贷6921万元，为湖北省企业涉外投融资提供了强有力的支持。

“未来，交行湖北省分行将紧跟稳增长脉络，坚持将稳外贸、新基建、复工复产重大项目、新型城镇化建设等领域作为重点方向，持续加大对制造业、新基建的信贷支持力度，助力实体经济高质量发展。”单增建说。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 11 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)