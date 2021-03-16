世界口径最大折射光学望远镜启动建设
2021年03月16日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报拉萨3月15日电 （记者徐驭尧）日前，西藏天文馆高海拔地区科研及科普双重功能一米级光学天文望远镜建设项目启动。据介绍，本次启动建设的一米级光学望远镜将是世界上口径最大的折射式光学望远镜，将安装在预计今年开工建设的西藏天文馆。该望远镜建设工作由中科院国家天文台牵头，中科院紫金山天文台、中科院长春光机所、福建光学股份有限公司和西藏自然科学博物馆共同承担。
西藏自治区科技厅副厅长王俊杰介绍，该望远镜系我国自主研发建设，建设过程需克服多重技术困难。依托于拉萨海拔高、观测条件好的特点，该望远镜将兼具科学普及和专业观测双重功能，既服务于研究团体的专业需求，也能供公众参观使用。建成后，西藏天文馆一米级光学天文望远镜除具备较强天文科研观测功能外，还具备可覆盖白天和黑夜的目视观测、天文摄影、在线直播、远程教学等科普能力，将深度服务于西藏的科学研究和科普工作。
《 人民日报 》（ 2021年03月16日 13 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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