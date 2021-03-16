本报合肥3月15日电 （记者徐靖）记者近日从中国科学技术大学获悉：该校彭新华教授研究组及其合作者首次在弗罗凯量子体系上实现微波激射器，为超高精度超低频磁场测量以及暗物质搜寻等研究提供全新途径。该成果日前发表于《科学进展》。

微波激射器是利用电磁波与原子或分子等量子系统的共振相互作用，在微波波段获得放大或振荡的量子器件。迄今只有少数物质能实现微波激射器，目前仅在静态体系上实现过。对于含时周期变化的体系（即弗罗凯体系），此前未有任何理论和实验报道。

彭新华研究组首次从理论上提出研制这种新型微波激射器的可行性，并成功在核自旋体系上实验实现。研究人员首次观测到弗罗凯量子态之间的受激辐射，标志着在周期变化的量子体系上实现微波激射器。他们还利用该微波激射器有效克服以往精密测量的低频噪声难题，实现了迄今为止超低频段最高的磁场测量灵敏度。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 13 版）

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