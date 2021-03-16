本报记者 姜 峰

龙羊峡水光互补光伏电站。

本报记者 姜 峰摄

数据来源：国家能源局

柴达木盆地上，巨大的风力发电机正在运转。

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中央财经委员会第九次会议强调，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。

青海太阳能资源丰富，风能可开发量可观。为把资源禀赋转化为发展优势，当地通过技术引领、机制创新，着力打造国家清洁能源产业高地，同时结合乡村旅游、特色种植等产业，助力乡村振兴。

全国两会期间，习近平总书记在参加青海代表团审议时强调，各地区要结合实际情况，因地制宜、扬长补短，走出适合本地区实际的高质量发展之路。

从柴达木盆地到三江源，一排排风力发电机正不舍昼夜地运转，一座座太阳能光伏发电站矗立在高原大地。青海结合本地优势和资源，贯彻创新驱动发展战略，正走出一条生态友好的高质量发展之路。

青海风能、太阳能资源丰富

日前，记者从国网青海省电力公司获悉：今年2月，青海省内总发电量65.54亿千瓦时，其中水电发电量23.12亿千瓦时，占比达35.27%；新能源发电量26.27亿千瓦时，占比达40.09%，同比增长43.99%。

“这是新能源月发电量首次超过水电，目前已成为省内第一大发电电源。”国网青海省电力公司调度控制中心主任方保民说。

青海省风能可开发量可观，太阳能资源也很丰富。如何把资源禀赋转化为发展优势？青海贯彻创新驱动发展战略，正着力打造国家清洁能源产业高地。

青海省海南藏族自治州共和县，奔腾的黄河水在这里“沉静”下来。曾代表我国水电工程最高水平的龙羊峡水电站，如壁伫立。“十三五”期间，这座水电站又增添了新动力——距离水电站50公里的草原上，建有装机容量达85万千瓦的水光互补光伏电站。

原来，针对光伏发电的间歇性、波动性、随机性等问题，青海运用先进的水光互补调节技术，把这里的光伏电送往龙羊峡水电站，将不稳定的光伏电调整为均衡、优质、安全的稳定电源。

记者了解到，目前这座水光互补光伏电站一年发电量达14.94亿千瓦时，已经相当于龙羊峡水电站年发电量的1/4。水电站的调峰调频性能，也因光伏电站的互补作用提高了约三成。

技术领异标新，助推青海清洁能源产业不断提质增速：2020年底，青豫直流工程全面建成投运。这是世界首条新能源远距离输送大通道。“它的建设投运，有力支撑了青海绿色产业发展。”方保民介绍，仅过去一年，青海电网就新增并网新能源场站87座，装机容量达861万千瓦。

碳排放量低的“绿电”，得到更多使用

河湟三月，人勤春早。位于西宁的青海东川工业园区，一家公司的负责人正在检查生产状况，公司车间一片忙碌。这家企业是一家新能源产品相关材料供应商，每年的用电量高达20亿千瓦时。如今，这个用能大户只要登录青海电力交易平台，就可以自主选择更经济优惠的“绿电”——这得益于国网青海省电力公司积极组织省内新能源企业与13个行业的95家工矿企业参与电力直接交易。

“通过使用‘绿电’多边交易，企业用能成本大幅降低，每年能节省电费几千万元。”该负责人说，“由于企业选择使用更多‘绿电’，产品生产过程中碳排放量大大降低，在国内外市场上，这种产品更具竞争优势。”

进入“十四五”时期，在国家相关政策引领下，青海省也提出了本省实现碳达峰的相关目标。据介绍，接下来当地将通过全面提升电网互联互通能力、全面提高清洁能源消纳能力、持续创新能源转型青海实践、全力拓展电能替代领域等措施，着力打造清洁发展新格局，不断提升青海能源资源优势向经济优势转化的能力。

清洁能源产业带动当地群众增收

在海拔超过3000米的海东市乐都区寿乐镇昂麻村，巨大而平坦的山塬之上，大量的光伏板像是给大山戴上了“蓝帽子”。

“这座集中式光伏扶贫电站是2019年夏天并网发电的，光伏板的数量超过10万块。”青海省扶贫开发投资有限责任公司董事长张宏成如数家珍：别看电站建在昂麻村，覆盖范围却是乐都区的141个村子。

原来，前几年青海在全省8个市州建设了40座集中式光伏扶贫电站，光伏扶贫项目装机总规模达73万千瓦，每年发电预期可产生收益5.7亿元，惠及28.3万群众。

针对地域辽阔的现实，青海通过运用大数据、物联网等先进技术，推动新能源场站向“无人值班、少人值守”的数字化运维模式转变。

“像这样一座占地上千亩的集中式光伏电站，需要的运维人员不多，线路损耗也大大节约。”张宏成算过一笔账，运用先进技术，电站可以减少整体运行成本40%以上，青海40座集中式光伏电站加起来，每年可降低运行费用约2000万元。

青海将光伏项目收益全部分配到村集体，集中资源办大事。“每年每个村的光伏项目收益在30万元左右，其中六成将用于发展壮大村集体经济，剩下的四成则作为扶持资金，通过设立公益性岗位带动困难群众稳定增收。”寿乐镇党委书记祁利德告诉记者，“我们正谋划把光伏项目收益统筹到一起，因地制宜地发展乡村旅游、特色种植等产业。”

2020年，青海省清洁能源发电量达847亿千瓦时，同比增长8.7%，清洁能源发电量占总发电量的89%。从环保角度看，847亿千瓦时清洁电量，相当于替代原煤3811万吨，促进减排二氧化碳6268万吨。清洁能源产业，正为青海的乡村插上腾飞的翅膀。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 15 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)