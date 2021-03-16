本报北京3月15日电 （记者丁怡婷）国家能源局有关负责人日前表示，为加快推动碳达峰、碳中和工作，将加快清洁能源开发利用。制定更加积极的新能源发展目标，推进陆上风电和光伏发电全面实现平价无补贴上网；因地制宜开发水电；在安全的前提下，积极有序发展核电；加快推进抽水蓄能、新型储能等调节性电源建设，进一步优化完善电网建设，推动电网智慧化升级，大力提升新能源消纳能力，提高电力系统灵活调节水平。

与此同时，着力升级能源消费方式。坚持和完善能耗“双控”制度；强化全社会节能，加快推进低碳技术应用，提高重点行业和领域能源利用效率；推进工业、建筑、交通等重点部门和行业电能替代，提升全社会电气化水平。

该负责人表示，将围绕能源领域碳达峰和碳中和目标的实现路径，研究制定能源领域落实举措，围绕促进能源低碳智慧转型、新能源高质量发展、新一代电力系统建设、新型储能发展等重点任务出台配套政策。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 15 版）

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