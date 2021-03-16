本报重庆3月15日电 （记者刘新吾）日前，长江上游珍稀鱼类国家级自然保护区联合重庆市农业综合行政执法总队、四川省泸州市林业和竹业局等单位在自然保护区的重庆段和部分四川段开展联合巡航检查。

40名巡航人员从重庆市永川区松溉镇出发，分两路进行巡航检查。一路溯江而上至四川省合江县榕山镇，一路顺流而下至重庆地维长江大桥开展检查。同时，还检查了10多个历史产卵场人工鱼巢的建设、管护及鱼类产卵、出苗情况。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 15 版）

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