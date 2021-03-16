本报贵阳3月15日电 （记者程焕）近年来，贵州省组织对贵州段乌江水生生态系统暨鱼类资源开展调查工作，涉及乌江干流及其一级、二级支流。记者日前从贵州省农业科学院水产研究所获悉：2017年至2020年，贵州在乌江水系共收集到鱼类104种，其中，列入《中国濒危动物红皮书》3种，列入《中国物种红色名录》7种，列入贵州省保护鱼类品种21种，长江上游特有种17种，贵州特有种4种。

作为贵州省第一大河，乌江是长江流域上游右岸重要支流。上世纪80年代初，贵州曾对省内水域鱼类资源进行过调查。此次收集到的数据系农业农村部长江渔业资源与环境调查专项，和贵州省农业农村厅乌江渔业资源与环境调查专项成果。调查工作通过摸清该流域鱼类资源、环境“家底”及变化趋势等情况，为乌江流域生态环境治理以及促进渔业可持续发展提供科学依据。

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《 人民日报 》（ 2021年03月16日 15 版）

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