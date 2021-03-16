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山东发布城乡生活垃圾分类技术规范

因地制宜推进科学化管理

2021年03月16日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南3月15日电  （记者肖家鑫）山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监管局近日联合发布《山东省城乡生活垃圾分类技术规范》（以下简称《规范》）。据悉，这是山东省首个以城乡生活垃圾分类为主要内容的省级地方标准，将于2021年6月1日起正式施行。

　　据了解，《规范》立足山东实际，对城乡生活垃圾的分类投放、分类收集、分类运输和分类处理在技术层面作出了明确规定。对分类要求进行了统一，提出城市生活垃圾宜按照有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、专业垃圾进行分类，农村生活垃圾分类标准宜与城区相统一，也可因地制宜灵活采用别的标准，推荐采用有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾进行分类。

　　据介绍，《规范》的出台为山东省城乡生活垃圾分类工作规范有序提供了参照标准，对垃圾分类提供了技术指导，将推进山东省城乡生活垃圾分类由粗放管理向标准化、科学化管理转型。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 15 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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