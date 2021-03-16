宁夏推进绿色矿山建设
将科学谋划建设方案，实行“一矿一策”
2021年03月16日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报银川3月15日电 （记者刘峰）宁夏自然资源厅印发的《宁夏回族自治区绿色矿山建设行动方案（2021—2022年）》明确，到2022年底，全区所有非油气生产矿山中的大中型矿山达到国家绿色矿山建设标准，小型矿山达到自治区绿色矿山建设标准。
据了解，宁夏将实行“一矿一策”，针对不同开采矿种、生产规模、服务年限的矿山，科学谋划建设方案，通过建立工作体系和制定绿色矿山建设规范标准、加强督导检查并建立健全监督考核机制等方面，推动矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设标准。新建（改扩建）非油气矿山正式投产一年内，须达到国家绿色矿山建设标准。
同时，自然资源部门将按照大中型矿山100%、小型矿山不低于50%的比例，采用“双随机、一公开”方式，开展期中检查评估，督促矿山企业提升质量。最终通过评估的矿山，将纳入自治区绿色矿山名录，择优向自然资源部推荐进入国家绿色矿山名录。
《 人民日报 》（ 2021年03月16日 15 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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