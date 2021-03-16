中央电视台3·15晚会视频截图

人民网北京3月16日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，中央电视台3·15晚会报道河北省青县肉羊养殖户违禁使用“瘦肉精”问题后，农业农村部高度重视，立即责成河北省、河南省迅速组织开展查处工作。同时，农业农村部连夜派出工作组赶赴现场，督促地方严格落实属地管理责任，严肃惩处违法行为，并及时向社会公布调查处理结果。

农业农村部表示，近年来，针对违禁使用“瘦肉精”的行为，农业农村部始终保持高压严打态势，会同公安等部门查处了一批违法案件。下一步，将举一反三，在全国范围内组织开展专项整治行动，对牲畜养殖场（户）进行拉网式排查，会同有关部门查找非法“瘦肉精”来源，严厉打击非法兜售、违禁使用“瘦肉精”行为，深挖黑色利益链和“保护伞”，涉嫌犯罪的，一律移交司法机关严惩重处。

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