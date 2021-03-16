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去年返乡入乡创业创新人员超千万 三部门多措并举部署今年重点工作

2021年03月16日08:27 | 来源：人民网
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2020年返乡入乡创业创新人员超千万 制图：李源

人民网北京3月16日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，3月15日，农业农村部、退役军人事务部、全国妇联联合召开全国推动返乡入乡人员创业就业工作视频会。会议强调，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国两会精神，做好返乡入乡农民工、大学生、退役军人和农村妇女等“四支队伍”创业就业重点工作，确保“十四五”返乡入乡创业就业开好局、起好步。

会议指出，2020年返乡入乡创业就业工作取得重要成效，返乡入乡创业创新人员累计达到1010万人，比上年增加160万人，增长19%。同时，1900多万返乡留乡人员实现了就地就近就业，为经济社会大局稳定作出了积极贡献。

会议强调，要聚焦重点，扎实做好2021年返乡入乡创业就业工作——

一是强产业，大力发展乡村产业，培育一批农业产业化龙头企业，建设一批农业产业强镇、现代农业产业园、优势特色产业集群，创造更多的就业岗位。

二是育主体，培育一批农村创业创新带头人和农村创业导师。

三是固脱贫，做强脱贫产业，提高培训精准度，在乡村建设中吸纳就业。

四是搭平台，建设一批返乡入乡创业园和农村创业创新孵化实训基地。

五是优服务，组织县、乡、村干部“进村入户、把脉服务”，送信息、送技能、送岗位、送服务、送政策。六是落政策，落实财政补助、金融信贷、税收优惠、用地用电、科技人才等政策。

(责编：李源、高雷)

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