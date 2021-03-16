人民网北京3月16日电 （赵竹青）据商务部网站消息，为推动高水平对外开放、国内外市场联通互促，近日，商务部与中国出口信用保险公司联合印发《关于进一步发挥出口信用保险作用 加快商务高质量发展的通知》。

通知要求，各地商务主管部门、中信保公司各营业机构要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕新发展格局谋划开展工作。要坚持系统观念，加强“总对总、分对分、数对数”合作，在促进外贸外资稳中提质，提升产业链供应链现代化水平，推进内外贸一体化发展，创新推动服务贸易发展，着力扩大保单融资，提升中小微企业服务质效等方面，结合形势和地方实际出台针对性措施，加大出口信用保险精准有效支持。

通知强调，各地商务主管部门和中信保公司各营业机构要强化责任担当，完善组织保障，突出工作重点，加大工作力度，创新工作思路，确保政策落地见效，全力服务构建新发展格局。

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