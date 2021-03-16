原标题：中国研发重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）获准紧急使用

记者15日从中国科学院微生物研究所(中科院微生物所)获悉，由该所与合作企业联合研发、中国疫苗研发布局5条技术路线之一的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)，本月10日已获得批准在中国国内紧急使用。

这是中国国内第四款获准紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。

此前，中国成功研发的该款重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)，于2月下旬在乌兹别克斯坦获得紧急使用许可，随后于3月初在乌兹别克斯坦获批使用，并被乌国评价为世界上最安全、最有效的疫苗之一。

中科院微生物所介绍说，2020年初新冠疫情暴发以来，在中科院院士高福带领下，包括该所研究员严景华、戴连攀等在内的科技攻关团队设计出针对β冠状病毒感染性疾病的通用疫苗构建策略，并在国际学术期刊《细胞》发表研究成果。基于该基础研究突破，中科院微生物所第一时间与合作企业联合研发新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗，并拥有该疫苗的独立知识产权。

2020年10月，重组新型冠状病毒疫苗完成I、II期临床试验，结果显示，该疫苗全程接种后，无严重不良反应发生，符合亚单位疫苗不良反应小的特点，且产生的中和抗体水平与目前国际上重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，达到国际先进水平。

2020年11月起，该疫苗陆续在中国国内及乌兹别克斯坦、巴基斯坦、厄瓜多尔、印度尼西亚等多国启动III期临床试验，计划接种人数2.9万例。目前，其III期临床试验进展顺利。

中科院微生物所表示，重组新型冠状病毒疫苗生产采用工程化细胞(CHO)生产重组蛋白，不需要高等级生物安全实验室生产车间，生产工艺稳定可靠，可快速实现大规模产业化生产，显著降低疫苗生产成本，且存储和运输便捷。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、吕骞)