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北方现近十年最强沙尘暴 防护林开的口子？

付丽丽
2021年03月16日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：北方现近十年最强沙尘暴 防护林开的口子？

15日一早，北京天空一片浑黄，空气中弥漫着沙土的味道。有网友说：“没有盼来春天，却等到了沙尘暴。”

还有网友戏谑：“居然找到了小时候的感觉，闻到了家乡的味道，记忆中的春天就是捂着头巾，以至于小时候以为家乡包头的名字是这么来的。”

北京市生态环境监测中心15日9时发布的空气质量数据显示，北京PM10在2000微克每立方米以上，城六区PM10浓度为8108微克每立方米，大部分地区能见度300至800米。

不仅是北京，中央气象台监测显示，3月14日至15日早晨，北方多地出现扬沙或浮尘，河北北部、山西北部、内蒙古中西部、甘肃西部等地出现沙尘暴，局地出现能见度不足500米的强沙尘暴；新疆北部、甘肃中西部、内蒙古大部、华北北部、东北地区西部等地出现6—8级阵风，新疆东部、内蒙古中东部部分地区风力10—11级。据气象卫星估算，可视的沙尘区面积约为46.6万平方公里。中央气象台3月15日06时发布沙尘暴黄色预警。

“这是近10年我国遭遇强度最强、范围最广的一次沙尘天气过程，目前已达到强沙尘暴级别。”中国气象局环境气象中心主任张碧辉说。

两因素叠加 沙尘天气卷土重来

为什么会出现如此强度的沙尘天气？张碧辉解释，主要是两方面原因：一方面是下垫面条件，前期蒙古国，包括我国西北地区气温偏高明显，普遍偏高5—8℃，而且蒙古国大部分地区近期降水稀少，地表条件非常有利于沙尘天气的发生；另一方面，受较强蒙古气旋影响，我国西北部包括华北北部地区，都先后出现了6—8级阵风天气，为沙尘天气的发生提供了很好的热力和动力条件。

据北京市气象局首席预报员张琳娜介绍，受较强冷空气影响，预计沙尘暴天气傍晚逐渐减弱，夜间风力减小，能见度转好。16日受偏南风影响，可能出现沙尘回流现象，PM10浓度短时升高。

“但到17日，风向就会转为偏东，而且在下游江淮一带会出现比较明显的降水天气，所以不会出现沙尘天气长时间在京津冀地区来回打转的情况。”张碧辉说。

防护林对极端天气的影响并不大

针对此次天气，有人议论是由于防护林开了口子，吹走了雾霾，却迎来了沙尘暴。事实究竟如何呢？

张碧辉表示，防护林主要是近地面地表植被的一些改变，对大的风场的影响范围有限。尤其是在这种极端的天气过程下，较强蒙古气旋和冷空气大风共同作用，防护林对风的影响，进而影响沙尘天气，基本是可以忽略的。

“但不容否认，防护林对局地的风场有一定的影响，其对防风固沙有着积极的、正面的作用。通过植树造林，植被根系的固沙、蓄水功能，可以抑制、改善起沙条件；而且也可以减小局地的扬沙。”张碧辉说。

在人们印象中，北京已经好多年没有出现如此严重的沙尘暴了。以至于有网友说：“上次看到这种天气的人，现在都有孩子了吧。”

张碧辉认为，近些年，得益于我国植树造林防沙治沙工作的整体推进，沙尘天气得到了非常明显有效的改善，但目前我国整体的大气环境，在非常极端或者不利的气象条件下，仍然可能出现这种影响比较大的沙尘暴天气。因此，防沙治沙、生态环境治理工作仍不能松懈，气象部门也会进一步加强监测。

至于这种天气会不会常态化？张碧辉表示，这种极端的气象条件本身就十分少见，不太容易成为常态，公众对此不必过分担心。(科技日报北京3月15日电)

(责编：赵竹青、吕骞)

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