张佳星

原标题：6498万人次接种新冠疫苗 我们离群体免疫还有多远？

截至3月14日，我国已有6498万人次接种新冠病毒疫苗。

“我们的最终目标是，所有群众的身体健康都可以得到有效保护。”3月15日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫生健康委副主任李斌对新冠病毒疫苗接种工作的推进做了详细介绍。

那么，面对大多数人易感的新冠病毒，要多少人接种疫苗才能让它在人群中销声匿迹？

此前，有谣言说，中国生产疫苗可能会遇到诸如“疫苗瓶卡脖子”之类的问题，中国疫苗生产线产量究竟有没有保障？

啥是群体免疫？离它还有多远？

在与传染病的斗争中，人类消灭了天花，“拘禁”了麻疹，靠的就是通过接种疫苗带来的群体免疫。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，群体免疫的建立同疫苗的保护效力以及人群的接种率有很大关系。消灭天花，人群免疫力要达到85%左右，就是说有85%的人对天花有免疫力；传染性更强的麻疹，需要95%的人群有免疫力才能阻断这个疾病。

针对新冠病毒疫苗，要想让学习、工作和生活恢复到正常状态，也必须通过新冠病毒疫苗接种形成免疫屏障。

对照天花、麻疹等经验来说，目前我国已经接种的6498万人次，是很好的开端，但仍有很大的免疫力形成空间。

为此，相关部门正按照感染和疾病传播风险高的重点人群，感染后导致重症风险高的高危人群和其他人群依序推进的原则，组织实施接种，不断提高新冠病毒疫苗人群的覆盖率。

新冠疫苗的效果咋样？

李斌在介绍疫苗使用效果时表示，目前我国使用的新冠病毒疫苗均已按照规范开展了临床研究，获得了国家药监部门的批准，并通过严格的鉴定。在疫苗储存和运输过程中，要定时监测，记录温度，确保疫苗储存运输全过程处于规定的温度环境，满足运输相关要求。在接种过程中，通过规范的操作充分保障疫苗的有效性和安全性。

“随着新冠病毒疫苗接种工作的全面开展，接种人群不断增加，相信疫苗使用效果将突出显现。”李斌说，希望更多人群积极参与预防接种工作，早日接种疫苗，一起见证疫苗的保护效果。

疫苗产量有保障吗？

“从目前完成的接种任务看，国内企业产能较好地满足了当前供应需求。同时，我们对国外的援助、出口得到了较好反响，支援了国际需求。”工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙说。

据介绍，国内疫苗生产企业还在不断扩建，随着产能不断释放，产量会逐步加大。这体现了中国制度优势、工业动员能力和企业高效组织能力的优势。春节期间，疫苗企业加班加点争分夺秒，满负荷组织生产。

“按照现在生产计划安排，我们已经建立了生产供需的动态保障平衡机制，通过精准测算接种需求、分步实施，生产供应保障实现精准对接。”田玉龙说。

疫苗物料供应稳定吗？

一支疫苗，从生产到接种，需要原料、辅料、包装材料，还需要疫苗的流通、运输的冷链设备以及疫苗接种需要的设备。

此前，有谣言说，中国生产疫苗可能会遇到诸如“疫苗瓶卡脖子”之类的问题，中国疫苗的生产线和产量究竟能不能保障？

田玉龙介绍，工信部去年在医疗物资保障中积累了很好的经验，充分利用我国工业体系的完整性、动员能力、组织能力、应急调度能力，建立了物料的上下游产业链。

在疫苗生产链方面，工信部对物料的生产、采购、供应进行了重点调度。目前看，中国生产体系完整完备，疫苗生产原辅料供应有序、稳定、充足，能够满足当前和未来一段时间疫苗大规模组织生产的需要。

在供应链方面，工信部和相关部门建立了很好的高效对接机制，确保生产检验运输和使用各个环节能够有序、高效、畅通、安全。

批签发能力满足需求吗？

我国疫苗管理法中明确规定，在我国上市的疫苗都要依法进行批签发管理，即每一批上市疫苗都需要经过国家认可的批签发检验机构进行审核检验合格。

那么，目前检验机构的批签发能力如何，能不能满足大量疫苗上市的需求呢？

国家药监局药品监管司司长袁林介绍，国家药监局先期已经部署了分阶段、分步走的措施，进一步加大和加快生物制品批签发和检验机构能力建设。目前包括国家级的药品检验机构在内，北京、湖北、广东等省级药品检验机构已完全具备了新冠病毒疫苗的检验和批签发能力。同时药监部门还在积极推进其他相关省级药品检验机构的能力建设，预计不久还有十几个省级检验机构陆续具备疫苗检验和批签发能力。

“为积极配合我国新冠病毒疫苗产能不断扩大的形势，我们要求在确保质量的前提下，检验机构内部挖潜、提高效率，和企业实行‘三同步’，即检验机构的检验和企业的法定自检同步开始、同步进行、同步完成，大大缩短了新冠病毒疫苗上市周期。”袁林说。

(责编：赵竹青、吕骞)