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新发地市场货运司机：北京疫情防控新政带来便利 希望多拉快跑多挣钱

2021年03月16日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （黄盛、李栋、李彤）3月16日凌晨1时，货车司机张军情载着27吨鲜玉米从海南一路北上，将货物送到了北京新发地批发市场。

“我在河北廊坊的牛驼服务区等到零时。从出发到进京时间更短了，也更便利了。”张军情说，在从网上得知从3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持7日内核酸检测证明后，张军情和随车的妻子决定，在河北省廊坊市的牛驼服务区休息一会，等到新政策执行后再进京。

此前，张军情夫妻和“卡友们”通常会在牛驼服务区停下进行核酸检测，等6、7个小时核酸检测结果出来后，再开往北京。

3月16日凌晨1时，货车司机在进入新发地批发市场前出示健康码。人民网记者 李栋摄

3月15日，在北京市第226场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建表示，北京制定疫情防控常态化措施3月16日开始实施。在坚持外防输入基础上，有序恢复生产生活秩序，在优化防控措施，方便生产生活方面，优化进京管控措施，国内低风险地区人员进京、环京地区通行人员进京不再查验核酸证明，恢复进出北京跨城出租车、网约车、顺风车业务。

3月16日凌晨1时许，新发地批发市场的商户正在搬运新鲜草莓。人民网记者 李栋摄

“以往由于需要提供7日内核酸检测证明，我们都是在海南装完货后，立刻就近到医院做核酸检测，等到了北京后再找附近的检测点重新检测。”张军情说，“到了新发地门口，等门岗管理员测温、核实身份信息后，才能进入市场。不过咱也理解，管得严是好事。在老百姓的健康面前，咱这点儿事那都不叫事。”

张军情说，除了进京的核酸证明和体温监测等要求外，新发地批发市场加大了对进场车辆和货物的防控力度，对进场车辆设置了严格的准入制度，并要求司机提供瓜果蔬菜等的产地证明和检验报告，从市场角度严把食品安全关。

据悉，疫情以来为确保首都“菜篮子”安全、平稳，新发地批发市场以保持常态化防控为基础，实施了一系列严格、规范的防控举措。比如，入场会员制，实施一米线的排队间隔，定期环境消杀，为大货车司机提供核酸检测点等。当货车司机到达新发地批发市场后，市场会对货品抽样进行核酸检测。

同时，新发地批发市场各区域负责人对场内经营户、采购商、工作人员的健康情况、个人防护以及交易区环境等情况进行巡查，做到巡查全覆盖、无死角。对市场内所有商户、员工在符合条件的情况下进行了疫苗接种，共接种8378人，完成了80%以上人员的覆盖面。新发地对职工、商户、大货车司机也定期做核酸检测，职工和商户七天一次，大货车司机三天一次，实现全覆盖。

“生产生活秩序这一恢复，我就省了不少麻烦事。可以多跑几趟了。”张军情笑呵呵地说，随着春天的到来，不仅南方产区蔬菜集中上市，部分北方菜也开始上市。河北的油桃、辽宁的甜瓜、安徽的草莓、国产大樱桃也在近期纷纷陆续上市，正是赚钱的好时机。

“多跑一趟，就能多赚不少钱呢。”张军情一边盘算着今年的收入，一边看着自己车厢上的新鲜玉米，眼里满是希望。

(责编：孙红丽、高雷)

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