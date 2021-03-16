原标题：网购套路消费者、质量把关不严 直播带货乱象怎么治

新闻1+1丨直播带货的坑，拿什么来填？

2020年，意外的新冠肺炎疫情，让“直播带货”火了起来。

直播带货是众多平台的新玩法，也布满消费者难逃的坑，“直播带货”这种新消费现象，究竟急需解决什么问题？相关法律和监管，该怎么去完善？《新闻1+1》连线中国消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江，关注“直播带货”的坑，拿什么来填？

作为一种创新的消费方式，“直播带货”一定程度上弥补了线下消费的不足，也成为了新的经济业态增长点。直播间里，从口红到衣服，从空调到汽车，几乎无一不播。在去年的“618”和“双11”之后，中消协发布的消费维权舆情分析报告，都指出了直播带货的问题，如平台责任意识、品质意识缺失等。而来自相关机构的预测显示，今年我国在线直播的用户规模将达5.24亿人，市场规模将突破9000亿元。那么，新的一年，“直播带货”新业态还能否继续火下去呢？

从调研来看，“直播带货”问题严重吗？

中国消费者权益保护法研究会副秘书长 陈音江：我觉得还是比较严重的。①消费者投诉比较多。很多消费者受商家的虚假宣传所欺骗、所误导，购买了一些产品后，发现这种产品存在一些质量的问题，或者存在一些其他问题。②这些问题是非常普遍的。很多的消费者通过直播的方式购买产品之后，连商家主体都找不到，或者说联系上之后，对方根本不搭理、拖着不解决。所以不仅损害了消费者的合法权益，还对整个直播业态的发展产生一个非常负面的影响。

买了假商品，找不到人怎么办？

中国消费者权益保护法研究会副秘书长 陈音江：①依据现有法律，从网上购买的商品，首先是去找商家沟通。②如果商家不解决，可以寻求平台来协助解决。③如果平台还不能协助解决，那可能要向消协或者市场监管部门投诉。④如果投诉还不能解决，只能去申请仲裁，或者说到法院起诉。如果平台又不能够提供商家联系方式，消费者又找不到商家的情况下，是可以直接找平台来索赔。还有一种情况就是，平台明知道商家是要损害消费者权益的，但是又没有及时采取措施，导致消费者权益受到损害的。这种情况下，消费者同样是可以找平台要求索赔。

网红主播需要承担什么责任？

中国消费者权益保护法研究会副秘书长 陈音江：①如果主播本身是商家，那么他要承担销售者的责任，也就是说，他要对自己宣传产品的质量，包括售后去承担责任。②如果主播是商家请的雇员，那么他的责任应该由商家来承担。③如果主播是充当了一个广告代言人的角色，那么他应该承担广告法所规定的责任和义务。

线上采样800多件，为何近四成商品不达标？

中国消费者权益保护法研究会副秘书长 陈音江：线上产品的质量确实比线下产品的质量问题要突出，线上产品的质量问题相对要严重。线上产品具有远程、虚拟、跨地域的特点，尤其是都要通过直播平台来销售。平台可能在规则制定上就比较松散，或者说平台没有严格把关，没有加强日常管理。所以我觉得平台在一些方面肯定存在一些漏洞或者短板。

“直播带货”乱象，怎么治？

网上购物套路消费者，质量把关不严，甚至没有把关，安全保障的责任主体和边界不清晰，直播带货亟须规范步入法治轨道，“直播带货”乱象，到底怎么治？

社交平台上直播带货，平台就不需要担责吗？

中国消费者权益保护法研究会副秘书长 陈音江：在平台上进行直播销售行为是一种经营行为，那就必须由经营者承担相应的经营责任。平台只要是为商家提供了信息的撮合，包括交易的场地，以及发布信息的服务，尤其是提供了入驻功能的平台，在中间是存在有利益分成的，就必须要承担电商平台经营者的责任，无论是社交平台还是传统的电商平台。当然有的可能是脱离平台开了一个私人账号，在直播过程中兜售一些产品，因为是私人账号，平台很难发现这种私下交易，所以这种情况下，平台主要承担的是一个网络服务提供者的责任，那责任就会弱，除非是这种情况，其他都应该承担责任。

平台、主播应该怎么做？

中国消费者权益保护法研究会副秘书长 陈音江：①平台应该对入驻商家要制定明确的交易规则，要求商家提供完整的资质，提供真实的信息，以及合格的产品质量。②主播要诚信宣传，不做夸大其词、误导性的宣传。

对于直播带货来说，应当说它是一个新兴的经济业态，也是一种新的消费方式。在很大程度上，它弥补了线下售货的一些不足，带动了经济的发展，对于直播带货的方式来说，监管相对是具有滞后性的，接下来应当做的是把直播带货的监管及时地弥补上去，这样的话，才能够把这种新的消费形式、消费模式给巩固下来，并且让它能够很好地发展。

(责编：王震、赵竹青)