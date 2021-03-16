3月15日下午，世界经济论坛在瑞士日内瓦宣布，具有118年历史的青岛啤酒厂入选“全球灯塔网络”，成为啤酒饮料行业工业互联网“灯塔工厂”。

对企业而言，工业互联网“灯塔工厂”不仅仅是一场制造变革，更是商业模式、产品研发模式、生产模式、质量管理模式和消费者服务的全方位变革，代表了青岛啤酒对工业互联网的深度实践。

青岛啤酒打通了“端到端”供应链，一改过去“企业生产什么，消费者就买什么”商业模式，在研发环节、生产管理环节、质量管理体系上、销售环节上进行转型升级。

世界经济论坛评价认为：鉴于消费者日益需要个性化、差异化和多样化的啤酒产品，拥有118年历史的青岛啤酒在价值链上重新部署了智能化数字技术，以满足消费者需求，将客户订单的交付时间和新产品开发时间降低了50%。定制化啤酒的份额和营收分别增加了33%和14%。

青岛啤酒董事长黄克兴表示：“推进工业互联网‘灯塔工厂’建设，既是企业勇立潮头，率先落实建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国战略的责任担当；也是传统制造业提质增速，壮大实体经济新动能，实现高质量发展的现实需要。未来，青啤集团将与城市一道加速奔跑，为青岛工业互联网之都的建设贡献青啤力量。”

(责编：孙红丽、吕骞)