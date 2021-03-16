人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

青岛啤酒入围啤酒饮料行业工业互联网“灯塔工厂”

2021年03月16日09:01 | 来源：人民网
小字号

3月15日下午，世界经济论坛在瑞士日内瓦宣布，具有118年历史的青岛啤酒厂入选“全球灯塔网络”，成为啤酒饮料行业工业互联网“灯塔工厂”。

对企业而言，工业互联网“灯塔工厂”不仅仅是一场制造变革，更是商业模式、产品研发模式、生产模式、质量管理模式和消费者服务的全方位变革，代表了青岛啤酒对工业互联网的深度实践。

青岛啤酒打通了“端到端”供应链，一改过去“企业生产什么，消费者就买什么”商业模式，在研发环节、生产管理环节、质量管理体系上、销售环节上进行转型升级。

世界经济论坛评价认为：鉴于消费者日益需要个性化、差异化和多样化的啤酒产品，拥有118年历史的青岛啤酒在价值链上重新部署了智能化数字技术，以满足消费者需求，将客户订单的交付时间和新产品开发时间降低了50%。定制化啤酒的份额和营收分别增加了33%和14%。

青岛啤酒董事长黄克兴表示：“推进工业互联网‘灯塔工厂’建设，既是企业勇立潮头，率先落实建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国战略的责任担当；也是传统制造业提质增速，壮大实体经济新动能，实现高质量发展的现实需要。未来，青啤集团将与城市一道加速奔跑，为青岛工业互联网之都的建设贡献青啤力量。”

(责编：孙红丽、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
新发地市场货运司机：北京疫情防控新政带来便利 希望多拉快跑多挣钱
　　人民网北京3月16日电 （黄盛、李栋、李彤）3月16日凌晨1时，货车司机张军情载着27吨鲜玉米从海南一路北上，将货物送到了北京新发地批发市场。 “我在河北廊坊的牛驼服务区等到零时。…
商务部：加大出口信用保险精准有效支持 促外贸稳中提质
　　人民网北京3月16日电 （赵竹青）据商务部网站消息，为推动高水平对外开放、国内外市场联通互促，近日，商务部与中国出口信用保险公司联合印发《关于进一步发挥出口信用保险作用 加快商务高质量发展的通知》。 通知要求，各地商务主管部门、中信保公司各营业机构要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕新发展格局谋划开展工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部