王薇 李泽伟

原标题：安全缺失须守护 消费堵点伎俩多

2021年消费维权年主题为“守护安全 畅通消费”，央视“3·15”晚会曝光的多起消费安全问题，显示出多个方面消费安全的缺失，包括车辆变速箱故障频发威胁消费者交通安全，卫浴品牌安装人脸识别摄像头威胁消费者隐私安全，“瘦肉精”羊流向多地威胁食品安全，废旧钢筋翻新用威胁建筑安全等。

多款汽车被曝变速箱故障

威胁交通安全

央视“3·15”晚会曝光，一位车主没有涉水的福特汽车莫名进水生锈导致故障，最终得出变速箱进水的结论，实际是汽车设计存缺陷。此外，英菲尼迪变速箱故障频发，有的4S店要求车主签订一份协议，“签完以后就不要再去找媒体了”。

根据记者调查，王先生一直正常使用的福特翼搏突然出现启动困难的情况，行驶过程中出现严重的顿挫。4S店的维修人员称是进水导致的变速箱生锈，车过了质保期，16000多元维修费用要由他自己承担。不仅是王先生，有不少福特车主都遇到过同样的问题：没有涉水的车辆，变速箱却进水了，锈迹斑斑发生故障。

经调查发现，实际上该款车的集雨板有一个洞，水会从这里往下滴，会滴在变速箱和发动机对接的地方。4S店让车主自费维修变速箱的同时，悄悄补上了集雨板上的漏点。针对这个设计缺陷，早在2020年3月份厂家就有了解决方案，然而各地的4S店竟不约而同把责任全推到了车主身上，按照长安福特的解决方案，出现相应故障的车辆在维修时会悄悄进行补救，但还在正常使用车辆的车主，并不知道车辆存在这样的安全隐患。

刘先生的英菲尼迪QX60两驱卓越版是花费50万元购买的，在两年的时间内连续因为异响、变速箱故障在4S店两次免费更换了变速箱。第二次更换变速箱两个月后又发生了故障，经4S店检测依然是变速箱故障，由于还在质保期内，第三次免费更换了变速箱。

越来越多的英菲尼迪车辆出现了问题，不少人更换了两三次变速箱却问题依旧。迫于压力，英菲尼迪开始通过4S店联系维权积极的车主，单独协商解决方案。2020年9月，记者随同一位车主来到了4S店。工作人员说最多给这位车主延长保修期十年，但是要求车主和4S店签订一份协议，这份协议会对车主进行一些限制。工作人员说，签完以后就不要再去找媒体了，因为他们认为问题已经解决了。

整理/本报记者 李泽伟 林艳 王斌

回应

英菲尼迪将设置“专属客服”

长安福特承诺免费维修

昨晚，被曝光变速箱问题的两家车企都做出回应。英菲尼迪通过微信公号发布声明，称对受到影响的QX60车主表达诚挚的歉意。为保证客户沟通效率并切实解决客户问题，英菲尼迪中国将设置“专属客服”，由专业的售后服务人员为车主提供一对一的高效沟通。

长安福特承诺将对存在问题的变速器提供免费维修，确保客户满意，并表示：“会努力持续提升服务体系和管理，并将及时通报此事解决进展。”文/本报记者 李泽伟 林艳 王斌

河北养羊大县“瘦肉精”羊外流

威胁食品安全

记者调查发现，河北的养羊大县——青县又见“瘦肉精”。在凌晨3点的河南郑州几个农产品交易市场上，一些商贩并不在市场内销售羊肉，而是在附近的货车上交易。商贩表示，这些羊肉无法通过检测，羊在饲养的过程中喂了药。羊肉经销商表示，羊是青县来的。

据了解，青县是河北省一个重要的养羊基地，每年大约出栏70万只羊。关于如何养羊，青县的养殖户对陌生人基本都是三缄其口。在熟悉了相当长一段时间之后，养殖户才向记者透露，这里的羊在饲养过程中添加了瘦肉精。

据了解，“瘦肉精”会在动物组织内形成残留，消费者食用后直接危害身体健康。我国在2002年就已经严禁瘦肉精作为兽药和饲料添加剂，但青县一名饲料推销员称，加瘦肉精这种事“差不多有十年了”。有贩羊的经纪人称，“加了瘦肉精的羊一只多卖五六十元，假如说1000只羊呢？多少钱？”对于羊的流向，河北一肉联厂负责人称：“无锡有客户，天津也有客户，河南也有客户。”而记者在屠宰场对羊肉进行了瘦肉精快速检测条检测，结果呈阳性。

调查中记者了解到，青县相关部门一直在严查违规添加瘦肉精行为，但是养殖户说他们都有各种渠道得到消息提前应对。而喂了瘦肉精的羊很容易被检测出来，在销售过程中又如何逃避监管呢？记者调查了解到，当地人将少量没有喂过瘦肉精的羊称为“绿色羊”，在运输过程中，一般会在运羊车上装载几只“绿色羊”应付检查。整理/本报记者 解丽

回应

涉事企业负责人已被控制

问题羊肉已进行封存

央视“3·15”晚会对河北青县“瘦肉精”喂羊黑幕进行曝光后，北京青年报记者了解到，农业农村部已经立即责成河北省、河南省迅速组织开展查处工作。同时，农业农村部连夜派出工作组赶赴现场，督促地方严格落实属地管理责任，严肃惩处违法行为，并及时向社会公布调查处理结果。下一步将在全国范围内组织开展专项整治行动，对牲畜养殖场（户）进行拉网式排查，会同有关部门查找非法“瘦肉精”来源，严厉打击非法兜售、违禁使用“瘦肉精”行为，深挖黑色利益链和“保护伞”，涉嫌犯罪的，一律移交司法机关严惩重处。

同时，丰台区、朝阳区市场监管局第一时间行动，对辖区内新发地、岳各庄、大洋路等批发市场内是否存在销售河北青县羊肉的情况进行了排查，目前暂未发现问题羊肉。

物美及家乐福相关负责人表示，经过当晚彻查，没有发现来自河北青县养殖的羊肉货源。

河北省沧州市委宣传部随后传来消息，沧州市委、市政府成立处置工作领导小组，立即责成农业农村、市场监管、公安等部门连夜赶赴现场进行调查核实。目前，涉事企业负责人已被控制，对问题羊肉进行封存，正在追溯瘦肉精来源。同时，举一反三，迅速在沧州对违法添加瘦肉精问题进行全面排查，彻底整治，切实保障人民群众食品安全。文/本报记者 解丽 王薇 李佳

科勒卫浴等安装人脸识别摄像头

威胁隐私安全

“消费者在毫不知情的情况下，自己的人脸信息就被商家获取。消费者的隐私权就这样悄悄地被侵犯了。”今年的央视“3·15”晚会上第一个案例直击人脸识别。

据央视记者报道，记者走进上海饰佳科勒卫浴专卖店以及其他三家科勒卫浴专卖店，发现这里到处都安装着摄像头。这种摄像头并不普通，其具有人脸识别功能，可以在不知情的情况下对进店顾客的人脸进行识别。让人吃惊的是，通过人脸识别摄像头，管理方从后台系统中可以看到同一位顾客进入科勒店的次数，甚至还能够看到消费者进入不同科勒店的时间，被捕捉的人脸信息被准确地记录下来。

记者发现这些人脸识别摄像头来自不同的公司。苏州万店掌公司的薛经理表示，科勒卫浴安装了他们公司具有人脸识别功能的摄像头，而且科勒是全国性的安装。为了证实所言非虚，记者仅仅提供了一个到店时间点，薛经理就通过科勒卫浴系统的后台调出了记者的进店信息。捕捉记录显示，不到两分钟，记者被摄像头的人脸识别功能抓拍了三次，角度虽然不同，但人脸编号都是相同的。就这样，在顾客毫不知情的情况下，涉及顾客隐私、财产安全的人脸识别信息被偷偷获取。

记者又走进悠络客电子科技股份有限公司，公司王经理表示，顾客只要去过正通汽车100多家4S店中的任意一家，人脸信息就会被掌握，包括深圳市龙华新区和平路21号的宝马汽车4S店也安装了他们的人脸识别摄像头。

还有广州雅量科技有限公司，也有类似的人脸识别系统。更不可思议的是，商家还可通过这个系统，手动为被抓拍的顾客添加各种信息，甚至可以把某些特殊人员加入黑名单。一位经理介绍：“我们可以手动做一个标签，比如说像同行、职业打假人、记者之类的。这种标签一旦打上，很精准，到时候不管你到我这个门店，还是到全部其他分店，都一目了然。”

在记者的调查中，发现尽管法律明确规定未经允许不得随意获取人脸识别信息，然而在市民周围，偷偷获取涉及人们隐私、财产安全的人脸识别摄像头数量惊人，这些最核心的生物识别信息已经被毫无关系的第三方公司掌握。

整理/本报记者 王薇

在昨天的央视“3·15”晚会上，北青报记者梳理后发现，被曝光的案例和市民的生活休憩相关，它们看似不起眼，可件件都成为消费路上的堵点，挫伤了消费者的积极性。

堵住消费知情权

修表却赚昧心钱

日常佩戴中，机械手表同电视、音箱、手机等会产生磁性的设备放在一起，很容易导致手表受磁，这也是机械表在维修过程中最简单常见的一个故障，直观体现就是走时不准。在专业机构的技术支持下，央视记者先后在六个城市的11家名表维修中心进行了调查。

摆轮游丝是手表结构中的调速系统，它的正常运转确保了手表计时的准确性，央视记者在调查中发现，对于受磁这样的简单故障，各地的名表维修中心通常都以摆轮游丝等零件故障为由要求进行更换。消磁并不复杂，通常耗时仅仅一两分钟，就是这样一个简单的问题，这些名表维修中心会怎么处理呢？

带着设置好故障的手表，央视记者来到了位于长沙国金中心21层的名表客户服务中心，一位维修人员简单看了看手表的情况，就给出了高达1000多元的更换游丝、时轮的维修报价。随后，央视记者又将一款没有任何问题的机械表设置为受磁故障，被维修人员开出了2390元的高价费用。

在这样的名表维修中心里，小病大修到底是个别情况还是普遍现象呢？央视记者带着两款设置了充磁故障的机械表，来到位于北京东方广场8层的一家名表维修中心。维修人员分别开出了2100元和650元的高额费用，并且拒绝提供所谓更换下来的零件。后经检测显示，两款手表均未更换零配件，但是手表上的磁却被悄悄消掉了。另外，北京富尔大厦22层的名表维修中心，则需收取1600元换游丝。

在此次调查中，央视记者先后在六个城市的11家名表维修中心进行了体验，只有成都、西安各一家机构按照正常维修流程为记者的手表进行了消磁维修，没有收取任何费用，剩下的9家则开出了450元到2390元不等的高额维修费用。

国家钟表质量监督检验中心的工程师介绍：“受磁的手表，正常维修是用消磁仪、退磁仪，进行退磁就可以了。”整理/本报记者 李佳

堵住消费选择权

老年人被“套路”

昨晚，央视“3·15”晚会曝光了部分手机App对老年用户的欺骗套路，这类App号称手机管家，却短时间内高频读取手机信息，故意让手机卡顿，从而达到让用户不断点击下载App的目的。这类App极容易诱导老年用户，对老人们进行用户画像，打上“容易被误导和诱导”的群体标签，各种低俗、劣质，甚至带有欺骗套路的广告和内容就会源源不断地推送到老人的手机上。

李女士今年70多岁了，经常用智能手机，但她的手机莫名其妙地越来越慢。李女士平时看新闻时，手机里总会自动蹦出一些“安全提示”。“病毒”、“垃圾”、“内存严重不足”，这些“安全提示”着实把李女士吓坏了，她就赶紧点击进行清理。但是，越清理“安全提示”越多。同时，李女士还发现手机里开始频繁出现一些诱人的广告，红包领钱、金币赚钱、走路挣钱。像李女士一样，很多老人在使用智能手机的时候都遭遇到了同样的问题。

中国电子技术标准化研究院网安中心的专家对这一现象进行了监测。在一款小说阅读软件里，正常阅读过程中出现了类似的广告。点击后，下载安装一款叫“内存优化大师”的App，自动清理过程中继续蹦出“清理手机缓存”的提醒，点击后，手机又下载安装了“超强清理大师”。不断地“提醒、下载、清理”，不过几分钟的工夫，4款清理类软件就在手机上安家落户了。

检测发现，这款App表面上看起来是在清理手机垃圾，背地里实则在不断偷偷大量获取手机里的信息，甚至会频繁高频率地上传，手机会变得更卡，老人用户就会再中招，再去下载这种清理类App，形成恶性循环。进一步分析发现，这类App经常通过发布广告诱导老人点击下载。

更大的危害在于，这类App驻扎在老人的手机里，不断在后台发送用户数据信息，对老人们进行用户画像，打上“容易被误导和诱导”的群体标签。于是，各种低俗、劣质，甚至带有欺骗套路的广告和内容就会源源不断地推送到老人的手机上。

整理/本报记者 李泽伟

北青快评

守护安全打通堵点不是空话

一年一度的“3·15”以及央视晚会昨天再次引发社会各界的广泛关注。值得注意的是，今年确定的消费年主题是“守护安全、畅通消费”，按照中消协《守护消费安全倡议》的解释，年主题的涵义是确保产品和服务安全，助力社会经济持续发展。

综观昨晚的央视“3·15”晚会，曝光的案例涉及食品、车辆、日用品等诸多领域，但细细梳理就会发现，上述曝光案例仍然紧扣着“消费缺乏安全”和“消费设置堵点”两大类型。刚刚结束的全国两会做出了“稳定增加大宗消费”的全盘部署，而消费安全事关消费者的基本权利，不管是汽车变速箱的“豆腐渣”，还是瘦肉精的“还魂”，都直接刺破消费底线，何谈稳定消费的大局？而此次曝光的诸多消费“堵点”则常于小处设伎俩，不管是修表的猫腻，还是诱骗老人下载软件，虽然看似“事小”，但是对于消费对市场的基础性作用予以破坏，就像高楼撼基、树木削根一样，消费者失去了对于市场的信任和消费的信心，我们“十四五”规划定下的“国际消费中心城市”的宏伟目标也会成为空谈。所以，我们今天看消费，觉察微末，却常常事关长远；看到了小瑕疵，也许攸关大市场。因此昨天的“3·15”晚会说“提振消费”必须“从心开始”，此言不谬，小觑不得！

同时北青报记者注意到，昨晚相关主体的各类回应也是各具特色：有的直接下架相关产品；有的表示要彻查根源；有的则轻描淡写地道了个歉。程度不同，诚意亦不相同。而在今天的消费市场和发展新格局的背景下，对于某一次“曝光”的处理，真的不应该仅仅从“危机公关”的角度去理解。还是那句话，用“心”换“新”恐怕是最理性长远的考量，这里的“新”就是新形象、新作为、新的“赚钱”理念。

文/本报记者 王薇 李泽伟

(责编：王震、吕骞)