深交所3月15日发布《关于深港通下的港股通股票名单调整的公告》，和铂医药-B（02142.HK）已获调入深港通下港股通股票名单，并于当日生效。随着这一公告的发布，和铂医药正式被纳入深港通标的范围。这也意味着，自今日起，内地投资者可以通过港股通机制购买和铂医药股票。

“港股通”股票范围包括恒生综合大型股指数成份股、恒生综合中型股指数成份股、定期调整考察截止日前十二个月港股平均月末市值不低于45.56亿港元的恒生综合小型股指数成份股，以及港交所上市的A+H股。值得一提的是，和铂医药于去年12月10日在港交所主板上市，并于2021年2月26日被纳入恒生综合指数，于3月15日被正式纳入港股通。

和铂医药创始人、董事长兼首席执行官王劲松表示：“和铂此次获纳入深港通标的，充分显示出资本市场对我们未来价值的长期看好。未来，和铂医药也将继续聚焦核心技术，拓展具有差异化优势的创新产品管线，加速推进临床后期产品进入商业化阶段，持续为全球患者和投资者创造价值。”

(责编：孙红丽、吕骞)