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印度拟禁加密货币 持有数字资产将得到惩罚

2021年03月16日09:09 | 来源：北京青年报
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原标题：印度拟禁加密货币 持有数字资产将得到惩罚

　　印度政府一名高级官员透露，印度拟立法禁止加密货币，任何人在印度交易甚至持有类似数字资产都将得到惩罚。

　　路透社15日援引这名官员的话报道，相关法案将成为全球最严反加密货币法案之一，持有、发行、挖掘、交易和转移加密货币都将入刑。

　　据报道，该法案规定，自法案生效之日起，加密货币持有人至多有6个月时间变现，过了这一期限就将受到惩罚。

　　报道说，这项措施与印度政府今年1月的一项议程相呼应。该议程呼吁禁止比特币等加密货币，同时为推出官方数字货币搭建框架。

　　鉴于印度总理纳伦德拉·莫迪所属政党在议会占据多数席位，政府官员对这一法案获议会通过抱有信心。

　　路透社认为，如果上述法案通过，印度将成为第一个认定持有加密货币违法的主要经济体。印度财政部没有立即评论此事。

　　作为全球最大加密货币，比特币价格13日上涨至创纪录的6万美元，今年以来价格已经将近翻番。特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克等人高调支持接受比特币为支付货币。

　　尽管政府威胁出台禁令，但加密货币交易额在印度不断上涨。路透社援引行业数据报道，大约800万名投资者现在持有价值1000亿卢比（约合89亿元人民币）的加密货币。印度没提供这方面的官方数据。

　　报道援引一名比特币投资者的话说：“钱每个月都在滚雪球，人们不想袖手旁观。尽管人们对可能推出的禁令感到恐慌，但贪婪驱动人们做出这样的选择。”

　　另一名比特币投资者说：“如果官方出台禁令，我们必须遵守。在那之前，我宁愿积累并与市场共舞，而非惊慌和抛售。”

　　印度不止一名高级官员曾说，加密货币是“庞氏骗局”。一名高级官员说，印度政府虽然计划禁止私人虚拟资产，但会推广区块链技术，“我们对技术没有异议。掌握技术没有坏处”。

　　据新华社

(责编：王震、赵竹青)

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