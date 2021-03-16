程 晨

在十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议会场，一位来自大兴安岭林场的代表，在发言中讲述了当地生态系统服务功能不断增值的“森林交响曲”。习近平总书记颔首赞许，强调“生态本身就是价值。这里面不仅有林木本身的价值，还有绿肺效应，更能带来旅游、林下经济等。‘绿水青山就是金山银山’，这实际上是增值的”。

山积而高，泽积而长。生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，“污染防治攻坚战”列为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，“增强绿水青山就是金山银山的意识”写入党章……党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。神州大地生态美好、景致纷呈、人民幸福，成为“良好生态环境是最普惠的民生福祉”的有力注脚，也生动表明“‘绿水青山就是金山银山’是增值的”。

从绿色发展理念看，绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富，保护生态其实就是发展生产力。2015年开始，东北、内蒙古重点国有林区全面停止天然林商业性采伐，不少伐木工人转岗成为护林员。当人们惊叹于中国国土卫星图像“变绿”了，其实尤应致敬那些植绿护绿的劳动者。习近平总书记指出，从“砍树人”到“看树人”，“正是我们国家产业结构转变的一个缩影”。“十三五”时期，从污染防治力度不断加大到资源能源利用效率显著提升，从农药化肥减量显著到绿色制造业发展迅速，我国发展方式的转变体现在方方面面，绿色已成为高质量发展的底色。

从根本上解决生态环境问题，必须加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。近年来，节能省水、垃圾分类、绿色出行，这些绿色生活方式成为新风尚。出门在外随手携带保温杯，外出就餐剩余菜品打包带回；购买电器特别留意能效标识，购买汽车优先考虑新能源车；添置家具、书籍先找一下“二手”，少买皮具，背个布袋也时髦……有市民说：现在观念变了，谁不光盘才最没有面子咯！生态文明需要共同参与、共同建设，全体人民自觉行动起来，锦绣山川必能泽被后世。

建设生态文明，治理方式和治理水平同样关键。政绩考核不再简单地“以GDP论英雄”，领导干部自然资源资产离任审计、河长制、生态补偿等制度，已经在生态环境保护中发挥着切实作用。自然资源资产产权制度、国土空间规划法规政策和技术标准体系、资源总量管理和全面节约制度、资源有偿使用制度和生态补偿制度、环境治理和生态保护市场体系……这些制度规定和治理之策，成为中国生态文明建设跑出加速度的重要保证。

千秋功业，功在不舍。“十四五”期间和未来一段时间，加快推进重要生态屏障建设、持续改善环境质量、提升生态系统质量和稳定性、全面提高资源利用效率、2030年前碳排放达峰等任务，是我们必须扛起的时代责任。美丽中国的愿景并不模糊，就存在于那些从“砍树人”到“看树人”的发展转变中，存在于那些从置身事外到主动参与的实际行动中。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 04 版）

(责编：李源、吕骞)