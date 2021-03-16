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公安部：打击制售假劣农资犯罪 保障春耕生产

2021年03月16日09:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月15日电  （记者张天培）记者从公安部了解到，去年以来，各地公安机关认真贯彻公安部部署要求，深入开展“昆仑”专项行动和打击制售假劣农资专项行动，集中侦破制售假劣农资犯罪案件1000余起，抓获犯罪嫌疑人1400余名，捣毁犯罪窝点500余处，打掉犯罪团伙200余个，涉案总价值17.1亿元，有力保障了农业复工复产，维护了广大农民群众的合法权益。

　　当前正值春耕关键期，为依法严厉打击制售假劣农资犯罪，切实保障春耕生产，公安部要求各级公安机关精心组织部署，紧盯春耕生产节点，保持对制售假劣农资犯罪严打高压态势，努力让农民用上放心种、放心药、放心肥，有力服务粮食生产安全。

　　公安部要求，要突出打击重点，按照打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向的目标和全环节、全要素、全链条的侦办要求，深挖彻查、快侦快办制售假种子、假农药、假化肥等涉农资犯罪。要广泛排查线索，紧盯农资生产批发集散地、经营门店等重点部位和电子商务、社交平台、物流配送等重点行业领域，及时发现搜集、筛选梳理制售假劣农资犯罪线索。要强化案件侦查，逐一梳理、深入追查摸排掌握的犯罪线索，全面及时调查取证，坚决斩断犯罪链条。要严格依法办案，加大涉案财物追缴力度、千方百计为受害农民挽回经济损失，同时严格规范公正文明执法，保障企业正常生产经营秩序。

　　据介绍，公安部要求要加强警种部门和区域协作配合，形成打击合力。积极会同农业农村、市场监管等部门，加强地区性、区域性、季节性农资违法犯罪规律特点的综合性、系统性分析研究，增强打击针对性。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 04 版）

(责编：李源、吕骞)

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