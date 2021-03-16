本报北京3月15日电 （记者郁静娴）15日，农业农村部、退役军人事务部和全国妇联共同召开全国推动返乡入乡人员创业就业工作视频会。记者从会上获悉：去年以来，各地综合施策，有效应对疫情影响，统筹返乡入乡人员创业和就业共同发展。

返乡入乡创业就业规模扩大。2020年，全国各类返乡入乡创业创新人员达到1010万人，比2019年增加160万人，同比增长19%，是近年来增加最多、增长最快的一年，形成了农民工、大学生、退役军人、妇女4支创业队伍；1900多万返乡留乡人员实现了就地就近就业，凸显了乡村就业“蓄水池”作用。

返乡入乡创业就业门路拓宽。各地以落实政策稳岗、多业发展拓岗、优化服务送岗、提升技能转岗为重点，积极扩大种养业创业就业容量，拓展乡村功能价值、拓展产业增值增效空间。返乡入乡人员中，约20%回归种养业，主要从事规模种养、特色种养、育苗育种或领办合办农民合作社、家庭农场；约55%创办起家庭工场、乡村车间和小微企业等主体，发展餐饮民宿、农产品初加工、特色工艺等。此外，还有25%左右为临时兼业人员，主要从事小买卖、打短工等。

返乡入乡创业就业层次提高。据统计，返乡入乡创业项目中，55%运用信息技术，开办网店、直播直销、无接触配送等，打造了“网红产品”；85%以上属于一二三产业融合类型，广泛涵盖产加销服、农文旅教等领域。

返乡入乡创业就业联农带农效果明显。“做给农民看、带着农民干、帮着农民赚”，2020年，平均每个返乡创业创新项目可吸纳6.3人稳定就业、17.3人灵活就业，并通过采用契约式、分红式、股份式联结方式，把产业增值收益留给农民。

农业农村部副部长刘焕鑫表示，下一步要围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业做大做强，并培育一批扎根乡村、创办乡产、带动乡亲的创业就业主体，创建一批农村创业创新示范园区和基地，为返乡入乡人员提供更多创业机会，开发更多就业岗位。此外，相关政策更多向返乡入乡创业人才和乡土人才倾斜，比如对首次创业、正常经营6个月以上的返乡入乡创业人员给予创业补贴等。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 14 版）

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