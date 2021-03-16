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输入公立医院搜出“山寨”广告 执法人员前往360公司调查

蒋若静
2021年03月16日09:15 | 来源：北京青年报
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原标题：输入公立医院搜出“山寨”广告 执法人员前往360公司调查

输入公立医院 搜出“山寨”广告

北京市场监管执法人员昨夜前往360公司总部调查询问

在昨晚的2021年央视“3·15”晚会上，UC浏览器和360搜索被点名，披露了其医药广告造假链条：有广告代理公司借助“自述文章”，变相通过上述平台向消费者投放虚假医药广告，且两平台仍可借公立医院之名进行竞价排名投放广告。北京青年报记者调查发现，早在2016年魏则西事件发生后，360搜索就曾公开承诺放弃一切消费者医疗商业推广业务。昨夜，360搜索发布致歉声明，称已成立调查组对涉事代理商及相关账号进行彻查。UC方面也回应称，对相关违规内容已排查下架。

值得一提的是，昨晚10时许，北京市市场监管综合执法总队和朝阳区市场监管局执法人员，来到位于朝阳区酒仙桥的360公司总部，针对央视曝光的虚假广告问题了解情况。截至北青报记者发稿时，执法人员仍在360公司总部调查询问。

虚假广告“变相”登上搜索平台

代理公司提供广告“一条龙”服务

根据央视披露，记者在UC浏览器上搜索“减肥”“降血糖”等关键词，搜索结果的前几条都是网友分享治好疾病的经历。而在最下方被标注着“广告”字样，点开广告后是一篇网友“自述文章”，称按“某老师”给的方子服用后血糖恢复稳定，胰岛素都停用了。文中不断推荐这位“老师”，且多次醒目标红其微信号。而记者添加“老师”的微信后，其向记者推荐了“白背三七诺丽果粉”，声称连续服用四个月左右，就可以停针停药、稳定血糖。然而记者发现这只是一款普通食品。

除了UC浏览器，360搜索也有不少类似广告。360上海广告总代理经格网络科技有限公司销售经理介绍，由于监管严格，这类宣传治疗效果的食品广告不能直接进行投放，需要转换技巧，“在它的网站里不能有任何品牌和推广，只有一个落地页、一个H5页面。它就加微信、吸粉，加微信之后，会把微信推给人去聊，聊完之后卖产品，是这样一个操作模式”。

对于这类违规广告，只要投放资金到位，客户遇到的各种问题他们都有办法去解决。UC广告代理公司亦盛文化传媒有限公司的销售经理表示，公司没有资质，他们这边提供，页面也是他们帮着弄。

此外，这些代理公司都表示，他们可以为客户提供从广告的资质到内容、网页设计、账户维护的“一条龙”服务。记者只提供了一个微信号和产品类型，代理公司很快就制作出了一篇内容为减肥、降血糖的自述广告，和一篇有问必答、快速问医师的专家答疑广告，专家子虚乌有，疗效神乎其神，评论也是事先写好的，就连点赞数量也可以根据需要任意设定。

360搜索曾承诺放弃医疗商业推广

但仍借公立医院之名进行竞价排名

2016年，一些民营医院借用知名公立医院名称进行广告推广的现象，令网民深恶痛绝。搜索结果与出钱多少有关，与网民真正想要的内容却相差甚远，搜索引擎的广告竞价排名机制被推到风口浪尖，对此各家搜索引擎接连表示要进行整改。然而事隔五年，央视记者调查发现，在UC浏览器和360搜索上仍可借公立医院之名进行竞价排名。

根据央视报道，360广告代理公司成都龙擎网络科技有限公司销售经理透露：“这些有名医院，一般提全称是提不过的，只能提简称。”原来在搜索引擎上，公立医院的全称有相应保护机制，但这些医院的简称却可以作为关键词被其他医院用于投放广告。

果然，央视记者在成都通过360搜索成都市第二人民医院的简称市二医院，结果都是其他医院的广告。而且在公立医院全称中间打空格，竟然也可以作为关键词为其他医院进行广告推广。

此外，北青报记者调查发现，魏则西事件发生后，360搜索在2016年5月3日曾发布一封致用户的公开信，称“360搜索作为中国市场排名第二的搜索引擎企业，我们深知自己肩上的责任与道义担当。我们经过审慎的研究之后做出以下决定：即日起，360搜索放弃一切消费者医疗商业推广业务，承诺向广大网民提供安全、干净、可信赖的搜索服务”。

昨晚，360搜索发布声明称，对于央视曝光的关于医疗广告代理商造假违规操作的问题，公司高度重视，并在第一时间成立调查组，对涉事代理商及相关账号进行彻查。对于违法违规行径必将严肃处理，对于由此给消费者带来的困扰深表歉意。

UC方面昨晚也回应称，报道中提及的违规广告内容，已于第一时间排查下架，平台即刻成立全网排查专项团队，全面梳理广告审核与发布机制，加强事前审核和事中巡查，坚决杜绝虚假广告。同时，即刻停止与相关代理商的合作，严格清查相关违规行为。同时，对代理商管理机制开展全面自查自纠并启动追责机制。

文/本报记者 蒋若静

(责编：王震、吕骞)

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