原标题：我国经济延续稳定恢复性增长

3月15日，国家统计局公布了2021年1-2月份主要宏观数据。从数据看，我国经济运行保持恢复性增长，积极因素继续增多。

受去年同期基数较低等因素影响，1-2月主要经济指标大都出现了超过30%的同比增长。以两年平均的方式剔除掉基数因素之后，整体表现为供给端增长快于需求端。

从供给端看，1-2月工业增加值同比增长35.1%，比2019年同期增长16.9%。两年平均增长8.1%，高于2019年的5.3%。工业生产之所以快于以往正常年份，主要跟两大因素有关。一是就地过年效应。据统计局对近5000家工业企业开展的快速调查，春节期间工业企业平均放假天数7.5天，明显少于正常年份，这使得春节因素对于生产的冲击小于往年。二是外需催化效应。随着疫苗接种人数的增加和确诊人数的下降，全球经济正处于重启状态。1-2月出口交货值同比升至42.5%，外需对制造业生产产生了强大推动力。

1-2月服务业增加值同比增长31.3%，比2019年1-2月份增长14.1%，两年平均增长6.8%，略低于2019年的7.3%。由于疫情防控措施有力，宏观政策实施有效，年初的聚集性、散发性疫情并未对服务业造成明显冲击。

从需求端看，除了出口受外需带动表现抢眼之外，固定资产投资和社会消费品零售仍处于恢复性增长过程中。

1-2月固定资产投资同比增长35%，两年平均增速为1.7%，低于2019年同期的6.1%。基建投资同比增长36.6%，两年平均增速为-1.6%，低于2019年同期的4.3%，仍然偏弱。受稳杠杆政策约束以及今年专项债取消前置发行影响，基建投资增速增长偏慢。

制造业投资同比增长37.3%，两年平均增速为-3.4%，弱于2019年同期的5.9%，不及市场预期。制造业投资恢复势头缓慢，或同今年以来上游产品价格快速上涨导致的成本上升有关。

房地产开发投资同比增长38.3%，两年平均增速为7.6%，弱于2019年同期的11.6%，但在调控加码的背景下能够实现这一水平，仍然超出市场预期。今年前两个月，部分城市市场火热，销售数据明显反弹，房企加快施工促进周转，支持了开发投资的韧性。

1-2月社会消费品零售同比增长33.8%，比2019年同期增长6.4%，两年平均增长3.2%，弱于2019年同期的8.2%。受疫情影响，餐饮收入两年平均增速为-2.0%，显示线下接触型消费仍未恢复至正常水平，但网上零售和升级类商品增长较快，两年平均增速都在10%以上。

需要强调的是，在经济恢复性增长的同时，我国的创新动能和市场活力都有明显增强。一方面，1-2月份高技术产业增加值两年平均增长13%，装备制造业增加值增长10.2%，高技术产业投资平均增长11.0%，均超出整体增速；另一方面，1-2月全社会货运量两年平均增长7.5%，全社会货运量平均增长6.1%，生产要素正趋于活跃。这些都显示出经济循环日益畅通，有利于不断改善市场预期。

总的来说，1-2月份我国经济运行保持恢复性增长，积极因素继续增多，但一些指标仍未恢复到疫情之前水平，经济基础有待进一步巩固。因此，今年还需继续保持政策的连续性、稳定性和可持续性，保持必要支持力度，不急转弯，从而促进经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局、起好步。

(责编：罗知之、赵竹青)