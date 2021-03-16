原标题：数字贸易： 经济复苏新动力 大国博弈新前沿

联合国贸易和发展会议数据显示，2019全球数字服务贸易（出口）规模达到31925.9亿美元，逆势增长3.75%，占全球贸易比重上升至12.9%。2020年疫情暴发后，数字贸易发展进程进一步加速，预计2021年数字贸易仍将在世界经济复苏中发挥重要作用，围绕其展开的博弈也将影响未来各国经济复苏和增长前景。

在驱动新一轮全球化的同时，数字贸易不仅将颠覆式改变全球价值链分工，重塑全球化格局，也进一步加剧大国竞争的强度与烈度。数字贸易及其规则竞争将成为大国博弈的新前沿，对先进数字技术的争夺成为全球数字竞争的“新赛道”。

目前，世界主要大国围绕人工智能、云计算、5G、大数据等前沿技术已经展开了激烈竞争。只有率先掌握了先进数字技术的国家，才能在数字贸易领域的激烈竞争中掌握先发优势。

在大国竞争博弈态势日益升级之时，各国争夺数字主权的“新赛道”将深刻改变全球经济格局、利益格局和安全格局。以欧盟为例，在今年2月发布的新版贸易政策报告中，三大核心目标之一就是塑造全球贸易规则。

当前全球数字贸易规则的主攻方向，已经由关税、股比限制等准入的“边境上”规则逐渐转向产业政策、知识产权、环境、投资、国有企业、竞争法规、政府采购、行业监管等“边境后”规则延伸。成员国不仅要受贸易规则的约束，还将受到各国国内监管制约。边境后数字监管规则日益演变为国际贸易规则重要组成部分。以美日欧为代表的发达国家率先提出了数字贸易规则与主张，并外化为双边及区域贸易协定，并通过数字贸易议题谈判的主阵地，试图为数字贸易“定制立规”。

数字贸易竞争及其规则博弈走向，对未来世界经贸产业格局将产生广泛而深远影响。从这个意义上讲，数字贸易是我国赢得未来数字竞争主动权的重要手段，更是制度型开放和构建开放型经济新体制的突破口。我国应服务于建设数字中国的战略部署，全面推进相关制度建设和顶层设计，明确数字贸易政策及对外谈判立场，积极参与国际数字贸易规则制定与经贸谈判，努力突破美欧可能形成的“规则合围”压力，强化规则主导权。

(责编：罗知之、赵竹青)