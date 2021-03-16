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3月新基金发行遇冷 平均发行份额降至十个月内最低

罗逸姝
2021年03月16日09:17 | 来源：经济参考报
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原标题：3月新基金发行遇冷 平均发行份额降至十个月内最低

3月以来，基金发行明显降温。多家基金公司旗下产品相继发布延长募集期限的公告，远超上月同期水平。同时，爆款基金的数量也大幅减少。据同花顺数据，以认购起始日作为统计标准，截至3月15日，月内新基金发行总数仅16只，调整后的平均发行份额为14.83亿份，降至2020年4月以来的最低水准。

3月13日，华富中证证券公司先锋策略ETF发布公告称，其原定认购截止日为今年3月22日，由于募集进展不达预期，决定将募集期延长至今年6月8日，募集期共延长两个半月。据记者初步统计，3月以来已有包括银华、华夏、广发、中信保诚等15家基金公司旗下的近20只产品发布延长募集期公告，延长时间从几天到两个月不等，其中不乏明星基金经理产品。爆款基金的数量相比此前也大幅减少，“一日售罄”鲜少出现。

3月新基金发行规模也出现了明显下降。同花顺数据显示，以认购起始日作为统计标准，截至3月15日，月内新发基金数量仅为16只，其中股票型、混合型基金均为7只，债券型为2只。尽管3月已然过半，上述基金调整后的发行份额合计仅为237亿份，相比2月的2823亿份和1月的5621亿份出现了较大幅下跌。此外，3月内调整后的单只基金平均发行份额仅为14.83亿份，也属自2020年5月以来的最低水准。

业内人士指出，依附于股票市场的偏股基金发行火热程度与权益市场密切相关，市场大幅震荡下，伴随着销售端遇冷，基金公司布局新品的节奏也会有所放缓。中信证券研报指出，3月公募基金的资金流或将从1月的狂热和2月的调整中逐渐归于平静状态。

(责编：罗知之、赵竹青)

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