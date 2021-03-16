3月15日，兴业银行召开党史学习教育动员大会，兴业银行党委委员、党委临时主要负责人、行长陶以平出席会议并作动员讲话，党委委员、监事会主席蒋云明主持会议，总行党委班子成员参加会议。

会议认为，在全党开展党史学习教育，是党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局、为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策，对于我们更好理解新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、顺利开启新征程具有重大意义。

会议指出，全行要提高政治站位，深刻领会开展党史学习教育是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求，是坚定信仰信念、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求。要以党史学习教育为契机，坚定理想信念，强化“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的使命担当，围绕推动高质量发展、打造价值银行的目标，从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量，更加有效应对挑战、把握机遇，在深化转型发展道路上迈出更大步伐，取得更大突破。

会议强调，要把学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行贯穿始终，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，进一步感悟思想伟力，推动工作；进一步把握历史发展规律和大势，顺势而为，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，不断推动高质量发展；进一步深化对党的性质宗旨的认识，把以人民为中心的发展思想根植于经营发展和金融服务各个方面，更好践行“客户为本、服务至上”；进一步总结党的历史经验，不断提高应对风险挑战的能力水平，坚持稳健合规经营，牢牢守住不发生系统性金融风险底线；进一步发扬革命精神，始终保持艰苦奋斗的昂扬精神，继承共产党人的光荣传统、优良作风，为“十四五”开好局起好步作出更大贡献；进一步增强党的团结和集中统一，确保全党步调一致向前进，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

会议要求，要把党史学习教育作为贯穿全年的重要政治任务，明确学习教育目标要求，进一步增强使命感责任感紧迫感，根据党中央和省委要求，精心制定并落实好党史学习教育实施方案，高标准、高质量完成学习教育各项任务。

一要严格落实总行党委统一部署，加强组织领导，总行党委已成立党史学习教育领导小组，各级党委要扛起主体责任，尽快成立领导机构和工作机构，把握导向，树立正确党史观，创新学习方式方法，强化宣传引导，营造良好舆论范围。

二要认真抓好“七一”前后两个时间段的重点工作，及时跟进党中央、省委最新决策部署，在贯穿全年的基础上明确学习重点，确保学习教育不断呈现新面貌、新进展。

三要逐级压实责任，领导干部要坚持以上率下发挥好示范引领作用，带头落实双重组织民主生活会制度要求，积极通过党委理论学习中心组、组织生活会、读书班等多种学习形式开展专题学习，并安排至少一堂专题党课，提高学党史、讲党史、懂党史、用党史等各方面能力；基层党组织要把党史学习教育作为基层党支部支部大会、主题党日等党的组织生活的重要内容，做到抓在经常、融入日常，实现学习教育全覆盖、见成效。

四要切实推进党史学习教育、 “不忘初心、牢记使命”主题教育、“再学习、再调研、再落实”活动四方面工作的融合促进，形成合力。

五要扎实开展好 “我为群众办实事”实践活动，将其与巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果实施方案中的年度“民生实事计划”一起统筹推动，制定任务清单、责任清单，抓好督促落实，切实做到为民服务解难题。

(责编：孙红丽、吕骞)