亢舒

原标题：各地加强金融监管落实“房住不炒”

本报北京3月15日讯（记者亢舒）国家统计局15日公布了2月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，2月份各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有升有降，同比涨幅较上月有所上升。

绳国庆介绍，各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有升有降。据测算，2月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.7%、0.5%、0.9%和0.1%。二手住宅销售价格环比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨1.2%、1.3%、1.0%和0.9%。

2月份，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

绳国庆介绍，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅有所上升。主要受上年同期基数相对较低影响，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有所扩大。据测算，2月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和10.8%，涨幅比上月分别扩大0.6个和1.2个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.5%和2.9%，涨幅比上月均扩大0.4个百分点；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.6%和1.9%，涨幅比上月分别扩大0.3个和0.4个百分点。

记者梳理发现，70个大中城市中，新建商品住宅与上月相比价格上涨的城市有56个。上涨较多的城市有：徐州上涨1.2%，长沙上涨1%，广州、乌鲁木齐上涨0.9%，西安、银川、九江、湛江、南充分别上涨0.8%，北京上涨0.7%。二手住宅方面，70个大中城市中，与上月相比上涨的城市有55个。上涨较多的城市有：上海上涨1.3%，北京上涨1.2%，广州上涨1%，深圳、西安上涨0.9%，合肥、成都、昆明、温州、泉州分别上涨0.8%。

在刚刚闭幕的全国两会上，“房住不炒”又写进《政府工作报告》，再次释放出了明确的信号。去年下半年至今年年初以来，部分热点城市房地产市场出现了不同程度的升温迹象，各地频频出台措施，加大政策调控力度。从热点城市严禁经营贷、消费贷违规流入楼市，到上海、杭州将法拍房纳入限购范围，全面围追堵截投机炒房行为，所有调控政策均围绕“房住不炒”落地。

此外，本轮调控的一个突出特点是加强房地产金融调控。预计在“房住不炒”以及“稳地价”“稳房价”“稳预期”的要求下，各地将继续因城施策，通过加强金融监管等手段，抑制房价非理性上涨，保护刚需购房、打击投机炒房。

日前，住房和城乡建设部副部长倪虹在浙江省杭州市、江苏省无锡市调研督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况时表示，城市政府要充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实落实城市主体责任，确保党中央、国务院的决策部署落到实处。

国家统计局新闻发言人刘爱华3月15日表示，今年《政府工作报告》对解决好大城市的住房突出问题，完善住房市场体系、保障体系都进行了安排和部署。各地区各部门按照因城施策的原则和要求，坚持问题导向，根据各地房地产市场不同的表现，及时采取各项调控措施，切实加强住房政策和人口、土地、金融政策的协同，相信在坚持“房住不炒”原则指引下，房地产市场有条件、有基础进一步持续健康发展。

(责编：王震、吕骞)