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运用大数据不宜“看人下菜碟”

2021年03月16日09:50 | 来源：经济日报
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原标题：运用大数据不宜“看人下菜碟”

　　对消费者合法权益的保护不能仅限于用户数据的安全应用，职能部门还应将监管深入至算法机制层面，督促互联网企业不断优化大数据算法，坚决杜绝大数据技术成为损害消费者合法权益的帮凶，营造风清气正、公平透明的市场环境。

　　打车APP是移动互联网时代的产物，相关运营商以APP为平台，以手机为介质，以数据为牵引，高效对接出行乘客与运营车辆，实现了需求与服务的快速匹配、人与车的良好互动，便利了群众出行，提高了司机收入。短短几年，打车APP已经发展成消费者手机中必不可少的功能软件之一，并重构了城市交通出行业态，对改善交通运行效率、助力经济社会发展起到了积极作用。

　　此类新兴服务本该随着技术进步、产业升级而同步优化，然而，让人意外的是，有些打车APP运营商通过大数据的运用，动起了“看人下菜碟”的脑筋。

　　商家检测获取用户手机型号、价格等信息后，运用大数据算法对用户消费能力进行分层，单方面判定用户消费意愿，然后有针对性、指向性、倾向性地分层推送高价服务或产品，并制定出差异性价格，在“不动声色”中寻求自身利益最大化。

　　大数据算法下的“看人下菜碟”实际上是“看数据下菜碟”，消费者所能获取的服务、所要支付的价钱，早就暗中被自己的数据定了位。普通消费者难以敏锐洞察其存在，不知不觉中就成了任由商家宰割的羔羊。消费看似自主选择，价格看似公开透明，实则是消费者在知情权、选择权均无法得到充分保障的情况下，被动接受的有关推送。

　　通常来讲，在确保消费者合理知情权、尊重消费者自主选择权的前提下，企业、商家为消费者提供附加值更高的服务或商品，以获取更高的利润，在市场交易行为中本无可厚非。但是，如果串联服务与需求的平台滥用大数据算法，背离了对消费者一视同仁、坦诚相待的诚信经营理念，向高价手机机主有倾向性地配置高价服务，就在客观上剥夺了消费者对服务的自主选择机会，这一无异于强买强卖的做法，自然不能赢得消费者的认可，会损害平台好不容易积累的口碑，无异于玩火行为。

　　对这一现象，相关打车APP企业应深刻自省，自觉维护消费者合理知情权、选择权，谋求企业的长远稳健发展。同时，相关职能部门也应引起重视，对消费者合法权益的保护不能仅限于用户数据的安全应用，职能部门还应将监管深入至算法机制层面，督促互联网企业不断优化大数据算法，强化优质服务供给，合理公开平台信息，坚决杜绝将大数据技术变为损害消费者合法权益的帮凶，营造风清气正、公平透明的市场环境。

(责编：王震、吕骞)

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