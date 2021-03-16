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贝壳2020年营收705亿 净利润近28亿

2021年03月16日10:05 | 来源：人民网
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美国东部时间3月15日，贝壳（NYSE:BEKE）发布截至2020年12月31日的未经审计的第四季度和全年财务业绩。财报显示，2020年第四季度平台总交易额（GTV）达人民币1.12万亿元，同比大增65.4%。全年GTV突破人民币3.5万亿元，同比上涨64.5%。单季度及全年GTV均创下历史新高。

数字显示，贝壳2020年第四季度营业收入为人民币227亿元，同比增长57.6%；全年营业收入为人民币705亿元，同比增长53.2%。第四季度净利润达人民币10.96亿元，经调整后净利润达人民币20.01亿元；全年净利润达人民币27.78亿元，首次实现美国会计准则下的全年盈利，经调整后净利润达人民币57.20亿元，同比大增245.4%。

各板块业务高速增长

截至2020年12月31日，贝壳平台连接的经纪人超过49万，同比增长37.9%；连接的经纪门店数超过4.69万家，同比增长25.1%。线上、线下两张网的持续扩展，叠加ACN的网络效应和人店模式的平台效应，驱动各业务板块快速跃升。

财报显示，2020年贝壳存量房业务GTV为人民币1.94万亿元，同比增长49.5%；全年存量房营业收入为人民币306亿元，同比增长24.4%。2020年贝壳新房业务GTV为1.38万亿，同比增长85%；全年营业收入同比增长87.1%至人民币379亿元，协同开发商营销、去化能力日益突显。

在存量房和新房领域取得预期外的增长之时，贝壳也在新居住领域开展全面探索。财报显示，2020年贝壳的装修等新兴业务营收达人民币20亿元，同比增幅达68.7%，与其他主营业务的协同效应逐渐显现。

数字化进程加速

存量房、新房和新兴业务三大板块增长背后，得益于贝壳持续对居住产业互联网进行深度数字化改造。过去一年中，借助对VR、AI等技术的大规模成熟应用，贝壳进一步优化用户找房、看房、买房的体验与效率。

截止2020年底，贝壳楼盘字典累计收集了中国2.4亿套房屋的动态数据，累计收集了超过900万套房屋的VR房屋模型。年末VR拍摄房源覆盖在售二手房源比例超过73%。2020年全年VR带看发起量超过6,600万次，对比2019年仅为390万次。

财报显示，贝壳2020年研发费用为人民币24.78亿元，持续的技术投入与创新，推动人、物、流程的标准化、数字化和智能化的同时，为贝壳赢得了更多用户的认可与信赖：贝壳2020年第四季度移动端MAU达到4,818万，同比增长高达88%。

服务者价值、服务价值爆发

疫情常态化背景下，贝壳发挥居住服务行业就业“稳定器”作用，并于今年2月发布“春望计划”，计划在2021年联合新经纪品牌向全社会招聘经纪人。

截至2020年12月31日，贝壳平台留存的高学历经纪人占比已超过30%。截至2020年末，贝壳平台二手房服务核心8大承诺在top30城门店渗透率已达到84%；新房“无理由退房”承诺已覆盖全国 100 个城市；资金存管覆盖率超过80%，有效帮助消费者规避交易风险，享受更为安全的服务保障。更多新经纪品牌，在这一年依托平台实现了对行业品质服务的共识与践行。

友好温暖社区共建

财报显示，在创造商业价值的同时，贝壳亦发挥线下一张网的门店触角优势，着眼社区，承担企业社会责任。贝壳公益聚焦社区便民、社区助老、社区可持续三大方向，推出了“我来教您用手机”、爱心图书馆、“蓝海行动”等多个优质社区公益项目。

“2021年，贝壳将专注于五大领域：对消费者好、帮助服务者对消费者好、培育新兴业务、创造社会价值以及加强技术在广阔市场机遇中的关键作用。”彭永东表示。 

(责编：孙红丽、吕骞)

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