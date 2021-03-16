3月10日，在线青少儿英语教育品牌51Talk在京召开2021战略发布会。会上，51Talk创始人兼首席执行官黄佳佳表示，未来，51Talk将致力于在线英语素质教育系统的打造，帮助学生发现学习的乐趣，真正成长为具有英语能力及国际视野的综合性人才。

51Talk创始人兼首席执行官黄佳佳。受访者供图

在51Talk看来，适应未来人才培养需要的在线英语教学必须覆盖K12全生命周期，唤起孩子英语学习兴趣与成就感，提升青少儿英语综合运用能力与国际视野。此次发布的在线英语素质教育系统囊括“真人外教+AI”， “听说+读写”，“软件+硬件”，“线上+线下”以及“英语启蒙+系统学习”五大部分。

在提升用户体验以及教学效果方面，51Talk将人工智能创新性地引入外教一对一课程，打造“5+25”学习新理念。通过5分钟AI中教导学课有效降低学员的学习门槛，提前适应1对1在线教学的互动模式，提升教学效果。

在“听说+读写”学习能力培养上，51Talk引入语言学习“输入”+“输出”闭环理论，通过学练测辅四大环节，有针对性地提升学员各个能力维度。

51Talk倡导“线上+线下”多场景学习理念，在全国100多个城市开设了107家线下体验店，在体验店中，有专人为学生和家长服务，让学生在体验店中就可以即时体验在线外教一对一口语课。

同时，51Talk特别关注学生在英语启蒙阶段的能力培养，以此为目标研发的启蒙产品矩阵也将于近日发布。

(责编：孙红丽、吕骞)