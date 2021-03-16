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单井日产油气当量近千吨 塔里木盆地顺北油气田勘探取得新进展

2021年03月16日13:13 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，位于塔里木盆地的顺北油气田重点探井——顺北42X井日前试获日 产近千吨工业油气流，顺北油气田4号断裂带勘探取得新进展。

顺北42X井是中国石化西北油田探索顺北油气区的一口重点探井，完成钻井深度达7996米，通过酸压改造后，测试获高产工业油气流，日产天然气是82.2万立方米、原油300吨，油气当量近千吨。

西北油田相关负责人表示，顺北42X井获得高产工业油气流，进一步证实顺北地区断裂带具有“控储控藏控富”的特征，进一步明晰了顺北油气田东部为天然气、西部为原油的资源格局，展现了顺北地区良好的勘探前景。

该负责人介绍，塔里木盆地顺北地区油气藏类型独特，具有超深、超高压、超高温的特点，储层平均埋深超7300米。

“顺北油气区自发现至今，西北油田通过不断深化基础研究和实践探索，已初步形成顺北超深断控储集体油气成藏理论与关键技术，取得多口井的油气突破和发现，先后发现了塔河油田、顺北油气田两个10亿吨级碳酸盐岩油气田。”该负责人说。

截至目前，西北油田累计探明石油地质储量15亿吨、天然气地质储量740亿方，油气当量累计产量超1.4亿吨，是全国陆上十大油田之一。 

(责编：孙红丽、高雷)

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