人民网北京3月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，我国海上全新“绿色油田”——曹妃甸6-4油田15日正式投产。中国海油相关负责人表示，该油田建设应用“设计施工一体化”理念，采用绿色低碳管理，完善了我国海上“绿色油田”建设新模式，为海上油气增储上产和助力京津冀协同发展、雄安新区建设等注入新动力。

我国海上“绿色油田”——曹妃甸6-4油田正式投产。中国海油供图

曹妃甸6-4油田位于渤海中西部海域，平均水深约20米。油田开发项目包含30口生产井，预计2023年将实现高峰年产达75万立方米，可满足60多万辆家用汽车一年的汽油消耗，是渤海油田力争建设国内第一大原油生产基地的重要开发项目之一。

记者了解到，为实现减排增效，在设计初期，曹妃甸6-4油田就引入大量高质量国产设备和创新型环保设备。比如，首次应用海上油田再生水收集罐，可将生活污水回收，实现了海上油田生活污水“零”排放。

在平台电力供应方面，曹妃甸6-4油田引入岸电工程，通过电力组网的方式，为油田的生活、生产供电。“与以往平台搭载燃油发电主机相比，预计每年将减少燃油主机原油消耗1.1万吨，年均节约能源约1.6万吨标煤，相当于减少二氧化碳排放4万吨，减排二氧化碳相当于植树400万棵。”该负责人说。

此外，平台应用“标准化设计”和“设计施工一体化”理念，从以往对每个平台“量体裁衣”到根据标准化技术成果进行“成衣定制”，大大缩短了建设周期，为油田按时投产提供了有力保障。

中国海油董事长汪东进表示，曹妃甸6-4油田的建成投产，是中国海油发挥油气增储上产“主力军”作用、践行绿色发展理念的重要探索。未来，中国海油将在持续加大国内油气勘探开发投入力度的同时，全面推进绿色低碳生产进程，加快“绿色油田”“绿色工厂”建设，助力我国实现碳达峰、碳中和目标。

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